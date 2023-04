Helsinki Seagulls otti ensimmäisen kiinnityksen Korisliigan finaalipaikkaan tunnetta täynnä olleessa kohtaamisessa.

Seagulls–Kataja 84–68

Voitot 1–0

Onko tämä viimein Seagullsin vuosi? Helsinkiläisseura ei ole koskaan historiansa aikana edennyt finaaliin, mutta se voi tänä vuonna muuttua. Seagulls on tällä hetkellä kovassa vedossa, ja tunnelma joukkueen sisällä on päättäväinen.

Päättäväisyys oli nähtävissä myös pelikentällä. Seagulls peittosi kotonaan vakuuttavasti Kataja Basketin Korisliigan välierissä lukemin 84–68 siirtyen ottelusarjassa 1–0-johtoon. Finaaliin etenee neljällä voitolla.

Ottelu oli lähes koko pituudeltaan piinaavan tasainen ja täynnä tunnetta. Kumpikaan joukkue ei saanut alussa rakennettua itselleen tukevaa johtoa.

Vasta pelin viimeisillä minuuteilla Seagulls teki kunnollista pesäeroa vastustajaansa, kun Zena Edosomwan sai donkkauksillaan lähes täyden Töölön kisahallin hurmioon ja Seagulls hyödynsi tehokkaasti Katajan sille tarjoamat vapaaheitot.

Kataja ei onnistunut ottelun toisella puoliskolla murtamaan Seagullsin puolustusta ja teki kahdella viimeisellä neljänneksellä vain 26 pistettä.

”Se [intensiteetti] kuuluu olla tässä kohtaa kautta tällainen. Se tuli meille kuitenkin vähän yllätyksenä. Meillä oli viikon tauko, ja he pelasivat vielä keskiviikkona. Ehkä he olivat hieman valmiimpia tuohon intensiteettiin kuin me, mutta onneksi saimme puoliajalla juonesta kiinni”, Seagullsin päävalmentaja Jussi Laakso summasi ottelua.

Töölössä ei nähty pisteilottelua, mutta ottelusta oli tylsyys kaukana. Jokaisesta sentistä kentällä raastettiin, ja erinäistä nokittelua tapahtui niin pelaajia kuin tuomareitakin kohtaan. Kataja oli lopulta joukkueista se enemmän rikkonut osapuoli, etenkin pelin loppuvaiheilla, mikä oli myös yksi syy sen häviöön.

”Se tulee olemaan meille suurin haaste sarjan aikana, että miten meidän kurinalaisuutemme ja kärsivällisyytemme toteuttaa meidän juttuja minuutti minuutilta, ottelu ottelulta tulee jaksamaan”, Katajan päävalmentaja Petri Virtanen perkasi.

”Positiivisesti lähestyen tämä oli meiltä iso tasonnosto vieraspelaamiseen. Huono puoli meidän kannaltamme oli se, että se ei ihan riitä vielä voittamaan yhtä sarjan kärkeä mestaruusjahdissa.”

Korisliigan finaalipaikka on kiertänyt Seagullsia sen lähes kymmenvuotisen taipaleen aikana kuin ruttoa. Seuralla on neljä SM-pronssimitalia ja muutama Suomen Cup -mestaruus, mutta välieriä pidemmälle se ei Korisliigassa ole koskaan edennyt.

”Tämä on kova sarja. Tässä on kaksi hyvää joukkuetta vastakkain. Molemmat ovat hyvin valmennettuja. Nyt me voitimme ensimmäisen ja siirrymme Joensuuhun. Katsotaan, mitä siellä tapahtuu”, Laakso niputti.