”Eihän se hyvä juttu ole.”

On puhe snookerin ylle tämän kauden mittaan hivuttautuneesta jättimäisestä mustasta pilvestä. Sopupeliskandaalista, jonka laajuista ei ammattilaiskiertueen historiassa ole aiemmin nähty.

Kymmenen kiertueen kiinalaista pelaajaa on syytettynä eriasteisesta osallisuudesta otteluiden lopputulosten järjestämiseen ja vedonlyöntivilppiin vyyhdissä, joka alkoi aueta viime syksynä.

Kun joukkoon lisätään vielä kevään korvilla hyllytetty englantilaiskonkari Mark King, on ammattilaiskiertueen 128:sta pelaajasta 11 tällä hetkellä väliaikaisessa pelikiellossa sopupeliepäilyjen takia.

Riippumaton ulkoinen kurinpitoelin on kertonut, että se alkaa käsitellä kiinalaispelaajien tapausta kiusallisesti juuri lauantaina 15.4. Sheffieldissä alkavien MM-kisojen aikana.

Snookerjuhlan keskellä on luvassa myös rutkasti ikäviä otsikoita.

”Tästä ei tule hyvää julkisuutta. Tällaista ei halua, jos yrittää houkutella nuoria ihmisiä ja perheitä mukaan snookeriin”, O’Sullivan jatkaa Discoveryn järjestämässä mediatilaisuudessa.

”Vanhemmat saattavat katsoa näitä uutisia ja ajatella, että snooker ei ehkä ole sellainen puhdas laji, johon he haluaisivat lapsensa mukaan.”

Ronnie O’Sullivan jahtaa Cruciblessa jo kahdeksatta maailmanmestaruuttaan.

O’Sullivanilla on ollut aina lämpimät välit Kiinaan ja moniin ammattilaiskiertueen kiinalaisiin – myös joihinkin niistä, jotka ovat nyt syytettyjen penkillä.

Viime aikoina yhteydenpito on ymmärrettävistä syistä jäänyt vähiin. Syytettynä olevista pelaajista suurin osa on mediatietojen mukaan palannut Englannista kotimaahansa odottamaan mahdollisia tuomioitaan.

”En ole ollut paljon yhteyksissä asiaan liittyvien pelaajien kanssa, en oikeastaan tunne suurinta osaa heistä. Tietenkin tunnen Xintongin. Toivottavasti hän pääsee takaisin pelaamaan aikaisin ensi vuonna”, O’Sullivan sanoo.

Ei ole yllättävää, että O’Sullivan nostaa kymmenen pelaajan joukosta esiin Zhao Xintongin. 26-vuotiasta pussitusihmettä on pidetty snookerin nuoren kaartin kenties lahjakkaimpana ja valovoimaisimpana tulevaisuuden suurvoittajana.

Tätä mieltä on ollut myös O’Sullivan, jolla on ollut jo pitkään erityinen yhteys Zhaon kanssa. Edellisen kahden kauden aikana O’Sullivan on kertonut medialle vuolaasti toimivansa Zhaon mentorina ja jopa osa-aikaisena valmentajana.

Hän on muun muassa todennut suureelliseen tyyliinsä, että kiinalaistähdestä saattaa tulla ”koko snookerhistorian paras pelaaja”.

Nuori tähti Zhao Xintong on yksi kymmenestä syytetystä kiinalaispelaajasta.

Kaksikon suhde ei ole rajoittunut pelkästään pelitaitojen arvostuksen tasolle.

”Xintong muistuttaa minua pojastani. Kun katson häntä, hän muistuttaa minua pikku-Ronniesta. Minä suhtaudun häneen isällisen suojelevasti, haluan nähdä hänen pärjäävän. Hän on niin mahtava lahjakkuus ja ihana poika”, O’Sullivan sanoi Eurosportin mukaan viime vuoden lopulla.

Nyt ”ihanan pojan” maine ja koko ura ovat vaakalaudalla.

O’Sullivan painottaa, että tässä vaiheessa tapahtumien koko totuus on vielä hämärän peitossa, mutta lajilegenda uskoo – tai ainakin toivoo – että Zhao välttää pahimmat seuraukset.

”Minun on annettu ymmärtää, että hänen tapauksessaan oli kyse epäonnesta. Se oli ehkä vain viaton sattuma. Snookerin ja hänen itsensä takia toivon, että se on totuus, ja näemme hänet pelaamassa taas ensi vuonna.”

”Muista tyypeistä en osaa sanoa.”

Zhaon syytteen tarkka muotoilu kertoo, että häntä syytetään ”osallisuudesta ottelutulosten järjestämiseen” ja vetojen lyömisestä snookerotteluista. Lähes kaikkia muita syytetään suorasanaisemmin ottelutuloksen tai tulosten järjestämisestä.

Rajuimmat syytteet koskevat konkaripelaajia Liang Wenbota, Lu Ningiä ja Li Hangia, joita syytetään myös muun muassa muiden pelaajien houkuttelusta mukaan sopupeleihin.

Brittimediassa liikkuneiden huhujen mukaan kokeneiden pelaajien on väitetty uhkailleen nuorempia mukaan sopupelivyyhtiin.

Jos kokeneiden kiinalaisten saamat syytteet pitävät, heitä tuskin nähdään ammattilaispeleissä enää koskaan. Suurelle snookeryleisölle etenkin Lu ja Li ovat kuitenkin melko tuntemattomia nimiä ja Lianginkin parhaat vuodet ovat jo takana.

Lajin maineen kannalta isompia kysymyksiä ovat Zhaon ja toisen nuoren tähden Yan Bingtaon kohtalot. Molemmat ovat ehtineet nyt katkolla olevilla urillaan nousta maailmanrankingin 16 kärkeen ja voittaa korkeimman tason turnauksia – Zhao UK Championshipin vuonna 2021 ja Yan Mastersin samana vuonna.

O’Sullivan haluaa pitää sormensa ristissä ja toivoa parasta.

”Kuten sanoin, ennen kuin tiedämme kaikki yksityiskohdat, voimme vain arvailla. Mutta toivottavasti lopputulos ei ole heille kovin huono, ja tässä tullaan järkevään lopputulokseen. Pitää odottaa ja katsoa. He ovat nuoria poikia, joilla olisi hieno tulevaisuus lajin parissa. Olisi sääli ja hyvin surullista, jos heidän uransa menisivät kokonaan pilalle tämän takia.”

O’Sullivan on maailmankuulun arvaamaton haastateltava, mutta tällä kertaa hän on mediatilaisuudessa liikkeellä hyvällä jalalla. 47-vuotias kaiken nähnyt konkari vastaa huolella ja harkiten toimittajien kysymyksiin eikä lyö lekkeriksi.

Usein kuultujen venkoilujen sijaan hän myöntää auliisti, kuinka erityinen turnaus MM-kisat on eikä vähättele mahdollisen kahdeksannen MM-tittelin arvoa.

Ronnie O’Sullivan on MM-turnauksen suosikkeja tänäkin vuonna.

Usein snookerin merkitystä itselleen vähättelevä ja uransa vääjäämätöntä loppua maalaileva taituri sanoo nyt, että kahdeksannen MM-tittelin lisäksi on aivan mahdollista, että ennen eläköitymistä saldon täytteenä on vielä yhdeksäs tai jopa kymmeneskin maailmanmestaruus.

Pari viikkoa sitten ääni kellossa oli erilainen. Tuolloin O’Sullivan lateli WST Classic -turnauksessa snookerin johtoportaalle madonlukuja koko rahan edestä. Maestro väitti lajin olevan historiansa huonoimmassa tilassa ja totesi, ettei ammattilaiskiertueen pomo-osaston väki ole ”penaalin terävimpiä kyniä”.

O’Sullivan metsästää historiallista kahdeksatta MM-titteliään.

Tällä kertaa ulosanti on huomattavasti sävyisämpää, mutta kritiikin kohde on silti selvä, kun O’Sullivan pohtii, mikä saattaa saada ammattilaispelaajat sortumaan vilpin tielle.

”Tällä hetkellä ammattilaiskortilla ei välttämättä ole kovin paljon arvoa. Ainoa tapa estää sopupelit on, että ammattilaisuuden mukana tulevien palkintojen pitää olla tarpeeksi hyviä estämään pelaajia ottamasta riskiä asemansa menettämisestä”, O’Sullivan sanoo.

Sopupeliskandaalia huomioimattakin snookermaailmassa on eletty viime vuosina alakuloisia aikoja.

Kiinassa pelattujen jättiturnausten pudottua koronan takia kalenterista ammattilaiskiertueen pelaajilla on aiempaa vähemmän pelattavaa, ja kiertueella jaossa oleva palkintorahapotti on vähentynyt – joskin on yhä huomattavasti korkeampi kuin esimerkiksi kymmenen vuotta sitten.

Etenkin rankingin häntäpään ammattilaiset joutuvat kituuttamaan hyvin pienillä tuloilla, jos eivät tee sivutöitä.

Monet pelaajat ovat purkaneet turhautumistaan kiertueen tilasta medialle. O’Sullivan näkee tyytymättömyyden kasvussa isoja riskejä.

”Minusta tuntuu, että jotkut ammattilaiset häviävät ensimmäisen kierroksen otteluita, eivät tienaa tarpeeksi ja ovat lähestymässä uransa loppupuolelta. Sitten he ajattelevat, että sama vaikka hävitä tahallaan, koska eipä sillä väliä, vaikka menetän korttini.”

”Jos heille olisi taattu tietty tulotaso ammattilaisena tai tosi hyviä turnauksia olisi tarpeeksi, pelaajat harkitsisivat tarkkaan ammattilaiskortin vaarantamista. Pelaajien pitää kokea, että heillä on menetettävää, jotta he eivät sorru kiellettyihin tekoihin.”

