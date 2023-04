Jalkapalloilijoiden edunvalvojan Panu Aution mielestä peliriippuvuudelle altistumista pitäisi ehkäistä kieltämällä pelaajilta vedonlyönti lajista kokonaan.

Urheilijoiden ja jalkapalloilijoiden peliriippuvuudet ovat tiedossa oleva ongelma, joka on pysynyt pitkälti piilossa. Aika ajoin joku urheilija paljastaa tarinallaan, miten pahasta ongelmasta voi olla kyse.

Veikkausliiga-pelaaja Jerry Voutilaisen rankka tarina peliriippuvuuden kierteestä ei yllättänyt lainkaan Jalkapallon pelaajayhdistyksen toiminnanjohtajaa Panu Autiota. Entisenä pelaajana hän tuntee lajikulttuurin peliriippuvuudelle altistavat tekijät.

Autio toteaa, että Voutilaisen kaltaista tarinaa ei ole koskaan kiva kuulla.

”Toisaalta se ei ollut mitenkään yllättävä. Olen nähnyt tutkimuksia siitä, miten paljon yleisempää uhkapeli- ja rahapeliriippuvuus on huippu-urheilijoiden keskuudessa verrattuna muuhun väestöön.”

Aution mielestä jalkapallon laji- ja toimintakulttuurissa on tekijöitä, jotka voivat altistaa peliriippuvuudelle.

”Jalkapalloilijat rakastavat pelaamista. Rahapelaaminen on toki eri asia kuin pallon perässä juokseminen, mutta on rahapelaamisessa tietyllä tavalla samoja elementtejäkin.”

Altistavia tekijöitä löytyy esimerkiksi pelimatkoilta.

”Perinteisesti pelimatkoilla on ollut korttirinkejä ja on edelleen. Suurimmassa osassa Veikkausliiga-joukkueita pelataan korttia pelimatkoilla. Sitä pelataan myös rahasta, pienillä panoksilla.”

Pelimatkojen ympäristö on yksi tekijöistä, jotka voivat altistaa peliriippuvuudelle. Autio toteaa, että Suomessa on vaikea olla törmäämättä peliautomaatteihin pelimatkoilla.

”Huoltoasemilta on löytynyt peliautomaatit ja veikkauspisteet. Aiemmin veikkaaminen tapahtui [Veikkauksen] pisteillä, ja siellä vedonlyöntiä on varmasti opittu. Nykyään vetoa lyödään enemmän puhelimen välityksellä. Silloin pelaamista voi pitää myös piilossa.”

Miksi laji- ja toimintakulttuuri on ollut mielestäsi niin salliva rahapelaamista kohtaan?

”Siihen löytyy varmaan paljon historiallisia tekijöitä. Mikä vaikutus on ollut sillä, että Suomessa on ollut historiallisesti urheilun ja Veikkauksen vahva yhteys? Yhteys urheilun rahoitukseen on varmasti vaikuttanut siihen, miten urheilujärjestöissä ja suomalaisessa urheilussa on suhtauduttu rahapelaamiseen, kun ruokkivaa kättä ei ole haluttu kriittisesti arvioida aiemmin.”

Pelaaminen on ollut ainakin aiemmin näkyvästi läsnä myös aiemmin suomalaisten lasten ja nuorten elämässä. Autio muistelee omaa lapsuuttaan, josta hänellä on vahvat muistikuvat kolikkopelien jännittävästä maailmasta.

Pitäisikö urheilun toimintakulttuuria muuttaa jotenkin?

”Ajattelen, että asiaa olisi ainakin syytä tarkastella kriittisesti. Olisi syytä pohtia, missä menevät sopivat rajat ja miten voimme tunnistaa uhkia yksilöille.”

Suomessa pelaajien sopimuksessa on pykälä rahapelikiellosta. Pelaaja ei itse saa lyödä vetoa tai hänen edustajansa ei saa lyödä vetoa tai vaikuttaa muulla tavoin vedonlyöntiin seuransa, reservijoukkueen tai yhteistyöseurajoukkueen otteluista.

Rahapelikiellolla pyritään estämään tulosmanipulaatiota.

Autiolla on ehdotus siihen, miten rahapelikieltoa voisi kiristää.

”Henkilökohtainen kantani on, että olisi selkeämpää, jos jalkapalloilijat eivät saisi lyödä lainkaan vetoa jalkapallosta. Se voisi olla yksi uudistus, joka selkeyttäisi asiaa. Nykyiset säännöt eivät ole välttämättä riittävän selkeitä kaikille.”

Jalkapallon pelaajayhdistys on yhdessä Ehyt ry:n ja Peluurin kanssa rakentanut Puutu peliin -verkkosivuston, joka antaa tietoa ja ohjaa apua tarvitsevia avun pariin.

FC Hongan urheilutoimenjohtaja Petri Vuorinen oli VPS:n päävalmentajana, kun Voutilainen kertoi peliriippuvuudestaan. Vuoriselle pelaajan tilanne tuli silloin yllätyksenä. Hän oli kuitenkin iloinen, että Voutilainen pystyi kertomaan ongelmastaan.

Yleisesti Vuorinen sanoo, että pelaajilla on usein ongelmia, joista valmentajat eivät tiedä

Voutilaisen tapaus on vaikuttanut myös Vuoriseen. Hän kertoo nykyään puhuvansa nuorille pelaajille peliriippuvuudesta, kun heidän kanssaan tehdään pelaajasopimuksia.

”Puhun asiasta isällisellä otteella. Se on iso asia”, Vuorinen toteaa.