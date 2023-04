Ronnie O’Sullivan voitti MM-kisojen avauskierroksella Pang Junxun.

Snookerin supertähden Ronnie O’Sullivanin ensimmäinen ottelu MM-kisoissa Sheffieldin Crucible-teatterissa ei ollut kovinkaan loistokas.

O’Sullivan, 47, voitti 23-vuotiaan kiinalaisen Pang Junxun erin 10–7 ja selviytyi toiselle kierrokselle 27. kerran urallaan, mutta pelaamisessa näkyi sairauden ja väsymyksen merkkejä.

Ottelun ensimmäinen osio pelattiin lauantaina iltapäivällä ja jälkimmäinen päättyi myöhään lauantai-iltana.

”Olen helpottunut, että se on ohi. Minulla on jokin pöpö. Lopulta yritin vain epätoivoisesti selviytyä. Se oli kamala tunne. Nyt odotan vain pääsyä takaisin petiin. Onneksi minulla on nyt pari päivää aikaa levätä”, O’Sullivan sanoi Eurosportin haastattelussa.

Snookerin ammattilaiskiertueen wst.tv-sivustolle O’Sullivan kertoi lisää olostaan.

”Se tuntuu kuin olisi mononukleoosi. Se vie kaiken energian, mutta joskus näistä on vain päästävä yli. Pitää taistella. Tiger Woods voitti turnauksen yhdellä jalalla, Stephen Hendry voitti MM-kultaa käsi murtuneena”, O’Sullivan totesi.

Mononukleoosi on viruksen aiheuttama kuumetauti. Virus siirtyy ihmisestä toiseen syljen välityksellä. Siksi sen lempinimi on pusutauti, kertoo Terveyskirjasto.

O’Sullivan pelaa nyt 31. kerran peräkkäin MM-kisoissa. Se on uusi ennätys: Steve Davies pelasi aikanaan 30 kertaa. O’Sullivanilla oli mahdollisuus tehdä toinenkin merkkipaalu: 200. sadan pisteen pisteputki (breikki) ensimmäisenä pelaajana Cruciblessa, mutta O’Sullivanin korkein yhden lyöntivuoron pisteputki jäi lauantaina 82:een.

O’Sullivan on hallitseva maailmanmestari ja hän tavoittelee historiallista kahdeksatta mestaruutta. Seitsemän mestaruutta on myös Hendryllä, joka ei selviytynyt karsinnoista MM-kisoihin.