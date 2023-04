Kärppien tiedotteen mukaan Harri Aho on irtisanoutunut tehtävistään.

Jääkiekon Liigan kestomenestyjän Oulun Kärppien urheilujohtaja Harri Aho ei jatka oululaisseuran palveluksessa. Kärppien tiedotteen mukaan hän on irtisanoutunut tehtävistään.

Ahon vuonna 2009 alkaneella aikakaudella Kärpät saavutti Suomen mestaruudet vuosina 2014, 2015 ja 2018 sekä lisäksi SM-hopean 2019 ja SM-pronssin 2016. Tällä kaudella Kärpät jäi pudotuspelien ensimmäiselle kierrokselle.

”Harri on ollut mukana voittamassa mitaleja ja mestaruuksia. Hän on tehnyt aivan huipputyötä. Tässä kohtaa haluan sanoa Harrille vilpittömät kiitokset Kärppien puolesta siitä, mitä hän on osakeyhtiön puolella tehnyt”, toimitusjohtaja Tommi Virkkunen kertoi.

Aho edusti Kärppiä jo pelaajaurallaan ja oli nostamassa oululaisjoukkuetta takaisin liigakartalle vuonna 2000. Hänen pelaajauransa päättyi vuonna 2002.

Toimitusjohtaja Virkkunen, nuorten kehityspäällikkö Jari Laukkanen ja kehitysjohtaja Lasse Kukkonen kasaavat ensi kauden joukkuetta Ahon irtisanoutumisen jälkeen.

”Mielestäni paras ratkaisu Kärpille on, että haemme vetäjää urheilutoimenpuolelle laajasti ulkopuolelta. Olen itse siinä mukana auttamassa Tommia. Siihen saakka, että löydämme tehtävään uuden ihmisen, rakennamme arkea yhdessä Laukkasen ja [päävalmentaja] Lauri Marjamäen kanssa”, Kukkonen avasi.

”Isossa kuvassa joukkue on aika lailla valmis. Muutamia palasia totta kai vielä etsitään, ja uskon, että ne siihen löydetäänkin.”

Kärpät kertoi päävalmentaja Marjamäen sopimuksen jatkuvan vuoteen 2025. Hän siirtyi Ouluun viime vuonna Helsingin Jokerien KHL-joukkueen raunioilta.