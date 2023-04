Työmarkkinajärjestöt esittävät, että liikkumisen lisääminen ja siten toimintakyvyn parantaminen kaikissa ikäryhmissä on nostettava hallitusohjelman kärkihankkeisiin.

Suomen työikäisten jatkuvasti heikentyvä ja huolestuttavalle tasolle laskenut fyysinen kunto on puhuttanut pitkin kevättä.

Kuukausi sitten julkaistussa tutkimuksessa todettiin, että suomalaismiesten kestävyyskunnon rapistuminen on johtamassa jo työvoimapulaan monilla hyvää kuntoa vaativilla aloilla.

Viime torstaina valtiopäivien avajaisissa presidentti Sauli Niinistö otti vakavana pitämänsä asian esille.

”Suomalaiset ovat entistä huono­kuntoisempia, he painavat entistä enemmän. Sillä on valtava yhteys paitsi fyysiseen terveyteen myös henkiseen terveyteen”, hän sanoi tiedotustilaisuudessaan.

Myös hallitustunnustelija Petteri Orpon (kok) yksi kysymyksistä puolueille koski sitä, kuinka ne tukisivat liikunnallisen elämäntavan yleistymistä.

Työmarkkina­järjestöt jakavat valtionjohdon huolen. Työnantajia edustavat EK, KT ja Kirkon työmarkkinalaitos sekä palkansaajajärjestöt SAK, Akava ja STTK julkaisivat asiasta yhteisen kannanoton.

Kannanotossaan järjestöt esittävät, että liikkumisen lisääminen ja siten toimintakyvyn parantaminen kaikissa ikäryhmissä on nostettava hallitusohjelman kärkihankkeisiin.

Järjestöt vaativat myös erityispanostuksia lasten ja nuorten liikkumisen lisäämiseen.

”Olemme huolissamme suomalaisten toimintakyvyn heikkenemisestä. Erityisesti lasten ja nuorten osalta. Nyt tarvitaan toimia tämän kehityskulun kääntämiseksi, jotta kunto ja toimintakyky paranevat”, Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies toteaa tiedotteessa.

”On huolestuttavaa, ettei ihmisillä ole aikaa panostaa omaan hyvinvointiin. Työ vie mennessään niin kovaa vauhtia, että vapaa-aika jää vähiin. Tällöin myös panostukset liikunnan kautta tulevaan fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin jäävät pieniksi. Haluaisin kannustaa kaikkia järjestämään aikaa itselle ja omaan hyvinvointiin, jotta toimintakyky säilyy”, sanoo korkeakoulutettujen keskusjärjestö Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.

Kirkon työmarkkinalaitoksen työmarkkinajohtaja Anna Kaarina Piepponen iloitsee Olympiakomitean osanotosta yhteiskunnalliseen keskusteluun ja sen ylläpitämiseen.

”Olympiakomitea on hienosti ollut mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa, jota on jo jonkin aikaa käyty. Nyt on esitetty toiveena, että myös valtiovalta ottaisi yhteiseksi tavoitteeksi kansakunnan kunnon kohottamisen”, Piepponen kertoo tiedotteessa.