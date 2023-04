Stadionin kapasiteetti kasvaa, ja sen kylkeen rakennetaan hotelli, museo ja fanialue.

Jalkapallon Englannin Valioliigan mestaruutta puolustava Manchester City aikoo laajentaa stadioninsa kapasiteettia ja remontoida siitä modernin viihdekeskuksen.

City suunnittelee käyttävänsä remonttiin 300 miljoonaa puntaa eli reilut 340 miljoonaa euroa, seura kertoo verkkosivuillaan.

”Olemme kehitelleet kuukausien ajan erilaisia konsepteja ja malleja luokkansa parhaalle fanikokemukselle sekä ympärivuotiselle viihde- ja vapaa-ajan kohteelle”, operatiivinen johtaja Danny Wilson kertoo.

Stadion kasvaa remontin myötä 6 600 paikalla. Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan Etihad Stadiumin kapasiteetti on nykyisin 53 400 katsojaa.

Uudistusten jälkeen stadionille mahtuu 60 000 katsojaa. Stadionin katolle on suunnitteilla baari sekä mahdollisuus kattokävelyyn.

Stadionin kylkeen on suunnitteilla 3 000 ihmistä vetävä katettu fanialue ruoka- ja juomakojuineen, uusi fanituotekauppa, museo sekä hotelli, jossa on 400 vuodepaikkaa.

Rakennustyöt kestäisivät noin kolme vuotta ja toisivat Cityn laskelmien mukaan työtä 2 600 henkilölle.

Mikäli Englannin, Skotlannin, Walesin, Pohjois-Irlannin ja Irlannin jalkapalloliittojen kisahaku onnistuu, pelataan vuoden 2028 EM-jalkapalloa uusitulla stadionilla, joka on yksi kymmenestä kisahakemuksessa nimetystä areenasta.

City on 70 pisteellään Valioliigan kakkossijalla neljä pistettä Arsenalin takana. Arsenal on pelannut yhden ottelun enemmän, joten Cityllä on jäljellä kahdeksan ja Arsenalilla seitsemän ottelua.

Mestarien liigassa City pelaa puolivälieriä Bayern Müncheniä vastaan.