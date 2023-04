Helsingin apulaispormestari uskoo, että luisteluhalli voidaan toteuttaa järkevällä kustannustasolla.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Paavo Arhinmäki (vas) kehottaa Suomen Luisteluliittoa katsomaan Myllypuron sijaan kohti Vuosaarta.

Kaupunginhallitus myönsi maanantaina jatkoajan Myllypuron Matokalliolle suunnitellun luisteluareenan kehittämisvaraukselle. Se kuitenkin patistaa kaupunkiympäristön toimialaa selvittämään hallille vaihtoehtoista paikkaa yhdessä luisteluväen kanssa.

Luisteluliiton urheilutoimenjohtaja Janne Hänninen kertoi tiistaina HS:lle, ettei heillä ole eväitä selvittää mitään. Hän lisäsi liiton edenneen saamiensa askelmerkkien mukaan.

”Olen henkilökohtaisesti keskustellut Hännisen kanssa jo noin vuosi sitten siitä, että olisi järkevää selvittää Vuosaarta toisena sijaintimahdollisuutena, koska Myllypuroon sisältyy paljon kiistanalaisuutta”, Arhinmäki sanoo.

”Myös kansliapäällikkö [Sami] Sarvilinna nostaa esittelyssään esille sen, että hankkeen olisi syytä tarkastella muita vaihtoehtoja. Eli tätä on kyllä hankkeelle esitelty pitkin matkaa, mutta hanke ei ole ollut halukas siihen.”

Myllypuron Matokalliolle kaavaillaan jääurheilukeskusta. Naapurina keskuksella olisi muun muassa taustalla näkyvä Roihupellon metrovarikko.

Arhinmäen mukaan hankkeen ympärillä on tarkasteltava kolmea asiakokonaisuutta.

”Ensimmäinen on se, että onko tämmöiselle hallille tarvetta. On. Sille on valtakunnallinen tarve, joten liikuntapoliittinen peruste on”, hän aloittaa.

”Toinen on se, onko paikka oikea. Siinä on kiista luonnon näkökulmasta, ja pienellä kaavamuutoksella on osoittaa toinenkin paikka. Kolmas on se, että onko se [hanke] taloudellisesti kestävällä pohjalla ja onko rahoitus kunnossa. Toistaiseksi ei ole.”

Arhinmäki kertoo olevansa aidosti luisteluhallin kannalla ja uskovansa, että sellainen voidaan toteuttaa niin, että kustannukset ovat järkevällä tasolla.

”Kannattaisi nyt tarkastella tätä Vuosaarta.”

Hänninen kertoi HS:lle, ettei Vuosaarikaan ole ongelmaton paikka. Hänen mukaansa asukkaat ovat sanoneet Vuosaaressakin, etteivät halua hallia nurkilleen.

”En ole kuullut, että vuosaarelaiset olisivat jotenkin erityisesti vastustaneet sitä. Se tonttihan on tällä hetkellä Staran varikko. Se on lanattu maan tasalle muistaakseni parikymmentä vuotta sitten tämmöistä hallitarkoitusta varten”, Arhinmäki sanoo.

Ovaalin muotoinen pikaluistelurata on 400 metrin mittainen, mikä määrittää hallin koon tarkasti. Tontti Vuosaaressa olisi Arhinmäen mukaan riittävän suuri.

”Jotta hanke pystyy olemaan käyttötaloudeltaan kestävä, niin miettisin sen laajuutta”, hän sanoo.

Arhinmäen mukaan hallista olisi suunniteltava kansainvälisiin kisoihin soveltuvan areenan sijaan paikka, jossa lajin olosuhteet saadaan kuntoon eli rakentaa halli ensisijaisesti pikaluistelun harjoittelun tarpeisiin.

Myllypuron Matokalliolle suunniteltava luisteluareena näytti tältä vuoden 2021 havainnekuvassa.

Kehittämisvaraukselle myönnetty jatkoaika kannattaisi Arhinmäen mielestä käyttää toisen sijainnin hakemiseen. Hän suhtautuu epäillen siihen, että rakennustyöt alkaisivat vuonna 2024.

”Pidän sitä kaikissa vaihtoehdoissa aika epärealistisena. Heidän pitäisi saada ensin investoinnin kustannukset merkittävästi alaspäin, jolloin käyttötalous voisi kestää.”

”Jos he saavat investoinnin hinnan alas, niin seuraavana pitäisi saada vuokrasopimus ja laina kaupungilta sekä lainat pankeilta, jonka jälkeen he voivat hakea rakennuslupaa, josta voi valittaa. Eli prosessi tulee kestämään parhaassakin tapauksessa”, hän lisää.

Hallin käyttötalous nojaa myös kahteen taitoluistelijoiden käyttöön tarkoitettuun kaukaloon, vaikka halli ei ole elinehto taitoluisteluseuroille.

”Itse asiassa helsinkiläisten taitoluisteluseurojen näkökulmasta olisi ensisijaista, että saisimme Kivikon hiihtohallin konvertoitua kolmen kaukalon halliksi mahdollisimman nopeasti. Sinne saadaan erinomaiset oheisharjoittelutilat.”