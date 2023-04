Ympäristöaktivistien protestit ovat keskeyttäneet urheilutapahtumia Britanniassa sekä viime että tänä vuonna.

Snookerin MM-kisojen ottelun keskeyttänyt ympäristöprotesti saattaa muuttaa lajin tulevaisuutta, snookerin entinen maailmanmestari Shaun Murphy BBC:n haastattelussa.

”Snooker on pehmeä kohde. Näen vääjäämättömänä, että fanien ja lajin suhde muuttuu”, Murphy sanoi.

”Yksi viehättävimmistä asioista Cruciblessa [MM-kisojen areena] on se, että yleisö eturivissä voi käytännössä koskettaa pelaajia, ja nyt me näimme sen tapahtuvan.”

Cruciblessa maanantai-iltana kaksi ottelua keskeytyi, kun kaksi kaksi protestoijaa hyppäsi yleisön joukosta pelialueelle.

Toiselle pelialueelle tunkeutunut nainen yritti liimata itsensä kiinni pöytään, mutta ottelun tuomari ehti pysäyttää naisen, joka pystyi tarttumaan vain pöydän pussiin. Toisen pelialueen pöydälle ehti hypätä mies, joka tyhjensi pussista värijauhetta snookerpöydälle.

Brittimedian mukaan protestin järjesti Just Stop Oil -järjestö, joka vastustaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

”Olen sanonut jo pidemmän aikaa, että turvallisuusjärjestelyt ovat heikolla tolalla”, Murphy sanoi.

Britanniassa urheilussa esiintyvät näkyvät protestoinnit ovat nousseet jonkinlaiseksi ilmiöksi. Snookerin MM-kisojen protesti tapahtui vain kaksi päivää sen jälkeen, kun eläinaktivistit viivyttivät Grand National -laukkakilpailun alkua.

Viime vuoden maaliskuussa ympäristöaktivisti sitoi itsensä maalitolppaan kesken Everton-Newcastle-ottelun. Aktivisti sai teostaan kuuden viikon vankeustuomion. Just Stop Oil -järjestöä edustanut aktivisti oli valinnut ottelun kohteeksi siksi, että Newcastlea sponsoroi öljy-yhtiö Saudi Aramco.

Viime vuoden maaliskuussa ryhmä Just Stop Oil -järjestöä edustaneita aktivisteja tunkeutui Silverstonen rata-alueelle kesken kilpailun ja istuutui radalle.

Snookerin MM-kisoissa on turvauduttu järeämpiin turvajärjestelyihin protestin seurauksena. Areenalla on enemmän järjestyksenvalvojia. Katsojien sallitaan tuovan katsomoihin vain pienet laukut, jotka tutkitaan huolellisesti.

Snookerin maailmankiertueen entinen johtaja Barry Hearn sanoi BBC:n radiohaastattelussa, ettei hän ollut lainkaan yllättynyt protestista.

”Urheilu on niin helppo maali”, Hearn sanoi.

”Mielestäni protesti ei tehnyt heidän asialleen muuta kuin harmia. He ovat vain häiriköitä. Kun protesti on tuolla tavalla häiriöksi ja vaikuttaa lipunostajien kokemukseen, faneilta ryövätään kokemus. Se on eräänlainen varkauden muoto.”

Poliisi on kertonut pidättäneensä Cruciblessa tapahtuneen selkkauksen seurauksena 25-vuotiaan miehen ja 52-vuotiaan naisen.

Juttua korjattu kohdassa, jossa kerrotaan protestoineen naisen pysäyttämisestä.