Jarmo Kekäläinen vaatii lisää Patrik Laineelta – ”Haaste on heitetty”

Jarmo Kekäläinen teki Patrik Laineen kanssa viime kesänä neljän vuoden jatkosopimuksen. Columbuksen GM odottaa suomalaishyökkääjältä enemmän.

Vancouver

Columbus Blue Jacketsin Patrik Laine teki NHL-kauden aikana 55 ottelussa 52 (22+30) pistettä. Pelimäärä jäi yhtä vajaaksi viimekautisesta lukemasta – ja taas selvästi jälkeen täydestä 82 ottelun runkosarjasta.

Laine, tänään keskiviikkona 25, pelasi kaksi viimeistä otteluaan keskushyökkääjänä ja antoi lupaavia näyttöjä syöttäen niissä neljä maalia.

Tamperelainen sanoi viime lauantaina Columbuksen kauden viimeisessä mediaesiintymisessään, että aikoo kesällä keskittyä hiomaan taitojaan sentterinä.

Hän ilmoitti myös, että kesäharjoittelussa saattaa olla tarkistamista, kun loukkaantumiset ovat vaivanneet toistuvasti.

Isoja asioita pelaajalle, jonka GM Jarmo Kekäläinen kiinnitti viime kesänä nelivuotiseen ja 8,7 miljoonan dollarin keskikausiansiot tuovaan sopimukseen.

”Ikkuna oli hyvin pieni eikä kahdesta pelistä voi hirveän isoja johtopäätöksiä tehdä. Se oli lupaava alku”, Kekäläinen toteaa hyökkääjänsä pelipaikkakokeilusta.

”Laine on yksi pelaaja, jonka täytyy varmasti miettiä omaa harjoitteluaan kausien välillä. Varsinkin, jos hän haluaa pelata sentterinä. Se vaatii erilaisen moottorin ja lähestymistavan. Laiturina voi seisoskella, sentterinä ei.”

Kekäläinen muistuttaa, että keskushyökkääjänä pelaaminen vaatii hyökkääjältä huomattavasti enemmän luistelua.

”Myös kaksinkamppailut ja aloitukset ovat erittäin tärkeitä. Pitää olla siinä kunnossa, että jaksaa pelata 20 minuuttia. Se vaatii enemmän, varsinkin jos haluaa pelata kärkiketjuissa.”

”Haaste on heitetty Laineelle kesäksi. Jos hän aikoo elätellä toiveita pelaamisesta sentterinä ensi kaudella ja kokeilun jatkamisesta, niin nyt hänellä pitää olla elämänsä kesä ja tulla kovassa kunnossa syksyn leirille.”

Jarmo Kekäläinen johtaa Columbusta.

Laine on pelannut NHL:ssä nyt seitsemän kautta. Tehokkaimmillaan hän oli toisellaan Winnipegissä, kun hän pelasi täyden runkosarjan, teki 70 pistettä ja taisteli 44 osumallaan maalikuninkuudesta.

Ensimmäinen kausi keväällä 2021 Columbuksessa oli vaikea. Pistetuotanto on tällä ja viime kaudella ollut tasaista, noin pisteen per peli.

”Jos pisteiden valossa katsotaan, kausi oli suhteellisen hyvä”, Kekäläinen sanoo.

Hän kaipaa Laineelta lisää tasaisuutta ja luotettavuutta.

”Hänen huippupelin ja heikon pelin ero on liian suuri. Se ero tasoittuu silläkin, että harjoittelee tarpeeksi lujaa ja on tarpeeksi hyvässä kunnossa”, Kekäläinen sanoo.

”Aika paljon jo sillä pääsee lähemmäksi sitä huipputasoa”, jolla hän on parhaimmillaan ihan liigan kärkiluokkaa.

Elvis Merzlikins ei tänä keväänä tule Latvian MM-joukkueeseen vaan valmistautuu seuraavaan NHL-kauteen.

Yksilöistä Columbuksessa katseet kääntyvät ensi syksynä myös muun muassa Elvis Merzlikinsiin.

Latvialaisvahdin kausi oli surkea. Hänen kanssaan Kekäläinen teki syksyllä 2021 sopimuksen, joka tuo vielä neljän vuoden ajan 5,4 miljoonaa dollaria kautta kohden.

Merzlikinsin pitäisi siis olla ykkösmaalivahti, joka kantaa Columbuksen pudotuspelitaistoon. Sellaisesta ei tällä kaudella ollut mitään merkkejä. Los Angeles Kingsiin ennen siirtorajaa kaupattu Joonas Korpisalo, jonka sopimus umpeutuu kesällä, oli tuntuvasti parempi.

”Kyseessä on joukkueen tärkein pelipaikka. Maalivahdin täytyy olla luotettava ja tasainen. Taitonsa ja lahjakkuutensa hän on tässä liigassa näyttänyt ja pelannut kausia 92,3:n torjuntaprosentilla (2019–20). Hän on ollut ihan huippumaalivahti. Kahtena viime kautena hän ei ole ollut tasolla, jolla pitäisi.”

Kekäläinen peräänkuuluttaa myös maalivahdilta tasaisuutta ja luotettavuutta. Hän myös toistaa saman, jonka sanoi viime lauantaina lehdistötilaisuudessaan: maalivahdin täytyy olla huippukunnossa.

”Huippumaalivahdit ovat kovimmin harjoittelevia pelaajia. Se on kova urakka, jos aikoo kantaa esimerkiksi 60 ottelun taakan.”

”Hänelläkin on Laineen tapaan varmasti peiliin katsomisen paikka. Onko kaikki tehty sen eteen, että pystyy olemaan sekä taitava, osaava että tasainen”, Kekäläinen kysyy.

Columbus antoi kauden jälkeen potkut paitsi päävalmentajalleen Brad Larsenille myös maalivahtivalmentaja Manny Legacelle.