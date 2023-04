Ratsastustunti alkaa hevosen lihasten lämmittelyllä. Jo ratsastuskouluissa ratsastajat opetetaan samantyyppiseen lämmittelytapaan. Ensiksi kävellään, sitten hevosta ratsastetaan kevyessä ravissa kaarevilla urilla, kuten ympyröillä. Valtaosa tunnista ratsastetaan käynnissä tai ravissa, lopuksi hieman laukataan.

Kevyt ravi tarkoittaa ravia, jossa ratsastaja nousee satulasta jalustimille seisomaan joka toisella hevosen askeleella. Kevyen ravin ajatellaan olevan nimensä mukaisesti hevoselle kevyttä ja miellyttävää, kun ratsastajan paino on puolet ajasta poissa satulasta.

Esimerkiksi Helsinki International Horse Show’ssa yleisö pääsee katsomaan, kuinka maailmanluokan ratsastajat verryttelevät hevosiaan keventämällä ravissa kenttää ympäri ennen suoritusta. Ruotsalaistutkimus tuo kuitenkin uutta tietoa kevyestä ravista.

Ruotsin maatalousyliopiston tutkimuksessa tutkijat tarkastelivat, miten ratsastajan istunta tai satulassa poissaolo vaikuttaa hevosen liikkeiden symmetriaan.

Hevosen liikkeen symmetria tarkoittaa, että eläin astuu samalla tavalla kaikilla neljällä jalallaan. Hevosen ontuminen taas on liikkeen epäsymmetriaa.

Tutkijat tarkastelivat hevosen liikkumista suoralla kaviouralla ja ympyrällä niin, että hevonen oli ilman ratsastajaa, ratsastaja kevensi ravissa tai ratsastaja oli kevyessä istunnassa eli seisoi koko ajan jalustimilla. Selkein tulos löytyi kevyestä ravista.

”Kevyt ravi aiheuttaa hevosen liikkeen symmetriaan muutoksia. Kun ratsastaja nousee ylös jalustimissa, hän saa aikaan hevoseen alaspäin kohdistuvan voiman. Voima pienentää hevosen lantion nousua liikkeessä. Se näkyy ontumana siinä takajalassa, joka on maassa ratsastajan istuessa alas satulaan”, selittää Helsingin yliopiston eläinsairaalassa fysioterapeuttina työskentelevä Anna Boström.

Boström on perehtynyt hevosen liikkumisen ja fyysiseen hyvinvoinnin tutkimukseen.

Ruotsalaiset havaitsivat, että jos hevonen liikkuu ympyrällä ilman ratsastajaa, ympyrän kaareva ura saa itsessään aikaan epäsymmetriaa hevosen liikkeeseen. Jos ratsastaja ratsastaa kevyessä ravissa ympyrällä oikeaoppisesti, liikkeen epäsymmetria vähenee. Tyypillisesti ratsastajat verryttelevät hevosia aluksi kevyessä ravissa juuri ympyröillä.

Tulokset eivät tarkoita, ettei kevyttä ravia tai ympyräuria saisi ratsastaa. Ratsastajan olisi kuitenkin hyvä tietää, miten kevyt ravi ja ratsastaminen ympyrällä vaikuttavat hevosen liikkeeseen myös silloin, kun hevonen on terve.

Boströmin mukaan tietoa kannattaisi hyödyntää myös hevosten ontumia tutkittaessa. Ontumatutkimuksissa eläinlääkärit tai fysioterapeutit arvioivat, liikkuuko hevonen symmetrisesti. Yhä useammin he arvioivat hevosen liikettä myös ratsastettaessa.

”Ratsastaja voi joko lisätä tai vähentää liikkeen epäsymmetriaa eli ontumaa. Tutkimustieto voi auttaa tunnistamaan nykyistä paremmin lieviä ontumia. Näin ongelman paheneminen voitaisiin välttää esimerkiksi ratsastusta muuttamalla tai hevosen lisätutkimuksilla”, hän sanoo.

Ratsuhevosilla on tyypillisesti kolme askellajia: käynti, ravi ja laukka. Askellajit vaikuttavat hevoseen eri tavoin. Niitä myös ratsastetaan ratsastustunnin aikana eri määrä.

Ravissa hevosen selkäranka liikkuu kaikista vähiten. Ravi on kaksitahtinen askellaji, jossa ratsastaja luontaisesti liikkuu satulassa hevosen liikkeiden mukana pääasiassa ylös-alas-suunnassa. Mitä taitavampi ratsastaja on, sitä enemmän hän pystyy mukautumaan hevosen liikkeeseen. Taitavakaan ratsastaja ei kuitenkaan voi estää ravin aiheuttamaa ylös-alas-voimaa hevosen selkään.

”Ravi on vaikea liike taitavallekin ratsastajalle. Jokaisen ratsastajan kannattaa miettiä, millainen verryttely on kyseiselle hevoselle paras. Kannattaisiko verryttelyssä esimerkiksi ratsastaa enemmän käyntiä ja laukkaa? On hyvä pohtia asioita uudella tavalla, ettei jää toistamaan vain samaa, tuttua kaavaa”, Boström vihjaa.