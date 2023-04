Schumacheria ei ole nähty julkisuudessa sen jälkeen, kun hän sai vakavan aivovamman perheen laskettelulomalla Ranskan Alpeilla joulukuussa 2013.

Michael Schumacherin perhe suunnittelee oikeustoimia saksalaista viikkolehteä vastaan tekoälyn tuottaman ”haastattelun” vuoksi seitsenkertaisen formula 1:n maailmanmestarin kanssa.

Schumacheria ei ole nähty julkisuudessa sen jälkeen, kun hän sai vakavan aivovamman perheen laskettelulomalla Ranskan Alpeilla joulukuussa 2013.

Die Aktuelle -lehti julkaisi tuoreimmassa numerossaan haastattelun, jossa oli kuva hymyilevästä Schumacherista. Otsikossa luvattiin, että kyseessä on Schumacherin ensimmäinen haastattelu onnettomuuden jälkeen.

Schumacherin oletetut lainaukset kertoivat, että ”elämäni on muuttunut täysin [onnettomuuden] jälkeen. Se oli kamalaa aikaa vaimolleni, lapsilleni ja koko perheelle”.

”Loukkaannuin niin pahasti, että makasin kuukausia eräänlaisessa keinotekoisessa koomassa, koska muuten kehoni ei olisi kestänyt kaikkea”, Schumacher jatkoi lehden mukaan.

Lopulta kävi ilmi, että oletetut lainaukset oli tuottanut tekoäly.

Schumacherin perhe harkitsee oikeustoimia. Perheen aikeista kertoivat muun muassa uutistoimisto Reuters ja The Guardian.

Onnettomuudesta lähtien Schumacherin perhe on suojellut hänen yksityisyyttään. Pääsy hänen luokseen on rajattu vain lähipiiriin, joka ei voi kertoa tietoja hänen tilastaan.

”Asumme yhdessä kotona. Teemme kaikkemme tehdäksemme Michaelista paremman ja varmistaaksemme, että hän tuntee olonsa mukavaksi, ja yksinkertaisesti saadaksemme hänet tuntemaan perheemme ja siteemme”, ajajan vaimo Corinna Schumacher sanoi vuoden 2021 Netflix-dokumentissa.

”Yritämme jatkaa perheenä, kuten Michael piti siitä ja pitää edelleen. Ja jatkamme elämäämme. Yksityinen on yksityistä. Minulle on erittäin tärkeää, että hän voi jatkossakin nauttia yksityiselämästään niin paljon kuin mahdollista. Michael suojeli meitä aina, ja nyt me suojelemme Michaelia.”

Schumacherin poika Mick on tällä hetkellä Mercedes-varakuljettaja formula 1:ssä, kun hän menetti paikkansa Haas-tallissa viime kauden lopussa.