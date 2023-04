Liikunta on hallitus­tunnusteluissa marginaalissa, mutta sentään se huomioitiin

Oikeistopuolueille liikunnan edistämisessä näyttää olevan kyse toimintaohjelmien laatimisesta, kun vasemmistopuolueet katsovat liikunnan edistämistä rakenteellisena kysymyksenä, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Liikunta kiinnostaa kaikkia puolueita, mutta konkreettisia ehdotuksia puolueilla on vähän.

Liikunta ja urheilu ovat marginaalisessa asemassa, kun tulevaa hallitusta muodostetaan. Näin voi päätellä puolueiden vastauksista hallitustunnustelijalle. Hallitustunnustelija Petteri Orpo (kok) jakoi viime viikolla eduskuntapuolueille 24 hallitustunnustelukysymystä, ja yksi niistä koski liikuntaa.

Jyväskylän yliopiston professori emeritus Hannu Itkosen mielestä kysymys liikunnasta on hyvin yleisluontoinen. Orpo kysyi puolueilta, miten ne tukisivat liikunnallisen elämäntavan yleistämistä.

”On aika yllättävää, että kysymys on tällainen, kun hallitusneuvotteluissa sovitaan siitä, mihin rahoja suunnataan. Kysymyksenasettelun takia vastaukset ovat yleisiä”, Itkonen sanoo.

Liikuntaväki voi olla kuitenkin tyytyväinen siitä, että hallitustunnustelija on ylipäätään kysynyt liikunnasta. Liikuntatieteellisen seuran tutkija Jouko Kokkonen pitää mielenkiintoisena sitä, että liikunnasta on ylipäätään esitetty kysymys.

”Käsittääkseni ensimmäistä kertaa liikunnasta on kysytty. Yleinen ymmärrys liikunnallisen elämäntavan merkityksestä on yhteinen. Vastauksetkin viittaavat siihen, koska ne eivät muodosta kynnyskysymystä”, Kokkonen sanoo.

Kysymyksen esittäminen liikunnasta heijastelee vaaleja edeltänyttä aikaa. Harrastamisen kustannukset ja liikkumattomuuden kustannukset ovat olleet paljonkin esillä mediassa.

Itkonen huomauttaa, että vaalikeskusteluissakin nousi esille se, miten liikunta voisi tuoda säästöjä.

Puolueiden lyhyistä vastauksista löytyy kuitenkin hyvin vähän konkretiaa. Kokkosen mielestä näyttää siltä, että puolueet luottavat aika lailla vanhoihin keinoihin.

”Ehkä on muotoutumassa jokin ohjelma, kun puhutaan hallinnonrajat ylittävästä ohjelmasta. Sitä on jo tehty. Toinen asia on se, pystytäänkö sillä edistämään [liikunnallista elämäntapaa]”, Kokkonen arvelee.

”Ongelmaa pitäisi lähestyä siitä näkökulmasta, mikä merkitys liikunnalla on ihmisille ja miten liikunnasta voisi tehdä merkityksellistä.”

Kokoomus haluaa vakiinnuttaa Liikkuvat-kokonaisuuden ja mainitsee, että Suomeen tarvitaan hallintorajat ylittävä liikuntapoliittinen toimintaohjelma.

Perussuomalaisten mielestä koulupäivän yhteyteen pitää lisätä liikuntaa.

Sosiaalidemokraatit kohdistaisivat seuratoiminnan kehittämistukea matalan kynnyksen harrastustoiminnan rakentamiseen.

Vihreät vakiinnuttaisivat Liikkuvat-ohjelmat osaksi päiväkotien ja koulujen arkea ja kannustaisivat työ- ja koulumatkojen liikuntaan.

Vasemmistoliitto säilyttäisi verotuen liikuntaseteleille ja selvittäisi käyttömahdollisuuksien lisäämistä.

Ruotsalainen kansanpuolue myötäilee kokoomusta esittämällä, että liikunnan edistämiseksi tarvitaan poikkihallinnollinen toimintaohjelma. Samoin esittää myös kristillisdemokraatit. Lisäksi kristillisdemokraatit selvittäisi lahjoitusvähennyksiä ja verokannustimia liikunnan edistämisessä.

Liike Nyt esittää lapsille ja nuorille suunnattua harrastusseteliä.

Puolueiden vastauksissa korostuu vallitsevien käytäntöjen tukeminen. Vastauksissa viitataan esimerkiksi siihen, että harrastamisen Suomen mallia ja sitten Liikkuvat-kokonaisuutta pitää jatkaa.

Liikkuvat-kokonaisuus on kokoelma valtakunnallisia liikunnan edistämisohjelmia, joilla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri väestöryhmissä. Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Itkosen mukaan on merkillepantavaa, että vastauksissa luotetaan paljon valtakunnallisen tason toimintaohjelmiin.

”Tein sisältöanalyysiä vastauksista. Toimintaohjelmiin tukeutuminen näkyy kokoomuksen, Rkp:n ja kristillisdemokraattien vastauksissa. Selkeästi sosiaalidemokraatit, vasemmistoliitto ja osin vihreät korostavat olosuhdetekijöitä ja julkisen vallan perustavampaa laatua olevia toimenpiteitä. Demarit korostavat eriarvoisuuden poistamista ja liikunnan sitomista kiinteämmin hyvinvointipolitiikkaan.”

Oikeistopuolueille liikunnan edistämisessä näyttää olevan kyse toimintaohjelmien laatimisesta ja vasemmistopuolueet katsovat liikunnan edistämistä rakenteellisena kysymyksenä.

Lyhyissäkin vastauksissa näkyy jollain tapaa myös puolueiden poliittisia linjoja. Perussuomalaisten vastauksessa näkyy heille tärkeä perhepolitiikka, vihreillä kaupunkipolitiikka, demareilla eriarvoisuuden poistaminen ja vasemmistoliitolla myös julkiset resurssit.

Liikunnalla tuskin on minkäänlaista vaikutusta hallituksen muodostamiseen tai hallitusohjelman linjauksiin.

”Kokonaisuuden kannalta nämä [vastaukset] ovat varsin marginaalisia”, Itkonen sanoo.

Urheilu on vielä enemmän marginaalissa. Perussuomalaiset korostavat urheiluseurojen tärkeyttä, vasemmistoliitto urheilupaikkojen rakentamista julkisella rahalla, kristillisdemokraateilla mainitaan urheilun harjoittelun mahdollistaminen huipputasolle asti ja Rkp mainitsee monipuolisen urheilutoiminnan.

Nämäkin maininnat urheilusta ovat enemmänkin toteamuksia.

Nähtäväksi jää, miten yleisellä tasolla olevista toteamuksista siirrytään edes jonkinlaiseen konkretiaan hallitusohjelmassa.