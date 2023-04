Mark Williamsin pokka ei pitänyt, kun hän kuunteli Hossein Vafaein uhoa.

Iranilaispelaaja Hossein Vafaein kommentit snookersuuruus Ronnie O’Sullivanista ovat herättäneet hämmennystä ja huvitusta snookerin MM-kisoissa.

Toisella kierroksella O’Sullivanin kohtaava Vafaei kiersi avausvoittonsa jälkeen tv- ja muissa haastatteluissa latomassa suoria sanoja seitsenkertaisesta maailmanmestarista.

Eurosportin Twitter-tilillä julkaistussa videossa O’Sullivanin pitkäaikainen kilpakumppani, walesilaissuuruus Mark Williams kuuntelee puhelimestaan Vafaein uhoa.

Eurosportin haastattelussa Vafaei ilmoitti aikovansa ”sulkea O’Sullivanin suun”, mikä saa jo Williamsin hekottelemaan kuulemalleen.

Hetkeä myöhemmin walesilainen repeää kunnolla kuullessaan Vafaein luonnehdinnan O’Sullivanista.

”Hän on mitä on, hän on todella mukava tyyppi silloin kun hän nukkuu”, Vafaei täräytti.

”Miksi ihmeessä hän meni suututtamaan hänet? Hän [O’Sullivan] varmaankin voittaa nyt suoraan kahdessa jaksossa”, Williams ihmetteli hekottelunsa lomassa.

Vafaein erikoisen viestintästrategian taustalla saattaa olla O’Sullivanin esiintyminen Eurosportin studiossa avausottelunsa jälkeen. Vafaeista kysyttäessä englantilaiskonkari otti omatoimisesti esiin iranilaisen viime vuoden kohulausunnot.

Ronnie O’Sullivan jahtaa kahdeksatta maailmanmestaruuttaan.

Tuolloin iranilainen sanoi, että O’Sullivanin olisi syytä lopettaa uransa, koska hän ei tee tarpeeksi snookerin yleisen hyvinvoinnin eteen.

O’Sullivan muisteli kollegansa kommentteja kujeilevaan sävyyn.

”Onkos hänestä kuulunut mitään tänä vuonna? Ehkä hän on oppinut olemaan hiljaa. Ei kannata ärsyttää minua”, O’Sullivan sanoi.

Viime vuoden MM-turnaus huipentui O’Sullivanin tunteikkaisiin voitonjuhliin.

”Rakastan sitä, kun minua nälvitään, saan siitä energiaa. Tarvitsen sellaista, että pääsen vauhtiin. Toivon, että minusta puhutaan siten, että saan syyn pelata hyvin. Mutta ehkä tölväisijät ovat tajunneet, ettei se ole hyvä taktiikka.”

O’Sullivan voitti avausottelussaan Kiinan Pang Junxun lukemin 10–7 vaisulla esityksellä. Vafaei sen sijaan oli loistavassa lyönnissä etenkin ottelun toisessa jaksossa voittaessaan Ding Junhuin lukemin 10–6.

Kiistakaksikon keskinäinen ottelu alkaa perjantaina. Kolmessa jaksossa pelattava ottelu saa päätöksensä sunnuntaina.

