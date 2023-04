Anna Tamminen kertoo saaneensa suutelukuvasta vain positiivista palautetta, mutta sosiaalisessa mediassa on näkynyt ikäviäkin kommentteja. ”Se on hyvin surullista.

Suomalainen jalkapallomaalivahti Anna Tamminen oli erikoisessa tilanteessa, kun hänen seurajoukkueensa Hammarby kohtasi Växjön Ruotsin naisten pääsarjassa. Växjon joukkueessa nimittäin pelaa Tammisen espanjalainen kumppani Rosa Herreros.

Keskinäinen kohtaaminen näkyi Tammisen mukaan myös pariskunnan arjessa useiden päivien ajan ennen ottelua.

”Se oli outoa, ja asian huomasi pitkin viikkoa. Yleensä puhumme melko paljon siitä, miten harjoituksissa meni, mutta nyt yritimme välttää treeneistä puhumista ja jutella vain muista jutuista”, Tamminen sanoi Aftonbladetin mukaan.

Tammisen työnjäljessä poikkeuksellinen valmistautuminen otteluun ei näkynyt. Hän päästi taakseen vain yhden maalin, kun Hammarby nousi Damallsvenskanin kärkeen 6–1-voitolla.

Herreros ei päässyt haastamaan kumppaniaan tositoimissa. Hän oli Växjön penkillä koko ottelun.

”Oli minulle hieman onnekasta, että hän ei päässyt kentälle, mutta se on harmi hänelle. On tämä ollut erityistä. On paljon helpompi pelata samassa joukkueessa kuin vastakkain.”

Ottelun jälkeen Tammisen ja Herrerosin suukosta otettu kuva julkaistiin Instagramissa Football is Everywhere -tilillä. Siellä se on kerännyt paljon kommentteja.

Tamminen itse kertoo saaneensa kuvasta vain positiivista palautetta, mutta on kuullut, että somessa on näkynyt ikäviäkin kommentteja.

”Se on hyvin surullista. Tuntuu kummalliselta, onhan nyt vuosi 2023. Nämä kommentoijat vaikuttavat olevan jumissa jossain 80- tai 90-luvulla. Mutta on hyvä, jos on yhä enemmän ja enemmän avoimia ihmisiä, jotta nämä ihmiset voivat tottua tähän. Silloin tällaisia kommentteja ei enää kirjoiteta.”

Suomen maajoukkueen maalilla yhdeksässä ottelussa torjunut Tamminen valittiin kotimaan pääsarjan parhaaksi maalivahdiksi vuosina 2018 ja 2019. Hän voitti Suomen mestaruuden ja Suomen cupin Åland Unitedin riveissä vuonna 2020.

