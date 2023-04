Ida Hulkko, 24, räväytti sosiaalisessa mediassa helmikuussa.

Tamperelainen huippu-uimari julkaisi Instagram-tilillään itsestään videon hiihtämässä talvisissa maisemissa pelkässä uima-asussa.

Pian videon julkaisemisen jälkeen Hulkon sometilillä leimahti. Hän yllättyi, kuinka valtavaksi vihainen palauteryöppy paisui.

"On ihmeellistä, kuinka paljon yksi mielestäni hauska video voi herättää negatiivisia tunteita ihmisissä, jotka eivät edes tunne minua”, Hulkko hämmästelee.

Vihapalautteen lähettäjien viesti oli selvä. Heidän mielestään Hulkko pyrki hankkimaan huomiota vähäpukeisella videolla.

"Osa ymmärsi huumorin, mutta osa kaivoi huorittelu- ja huomioaspektin esiin. Jos haluisin hakea huomiota, niin voisin perustaa Onlyfansin tai tehdä jotain muuta. Ja mitä sitten vaikka hakisinkin huomiota?” Hulkko ihmettelee.

Rajua, alatyylistä ja loukkaavaa palautetta Hulkko kertoo saaneensa sosiaalisessa mediassa aiemminkin. Ja paljon.

"Vihaviestejä tulee päivittäin. Valitettavasti suurin vihapuhe tulee naisilta. Se on todella surullinen asia. Nykyään yhteiskunnassa puhutaan paljon feminismistä, mutta silti toisia naisia haukutaan sosiaalisessa mediassa”, Hulkko ihmettelee.

Nuorempana Hulkko luki hänelle lähetettyjä viestejä ja selasi kuviensa kommenttiosioita. Hän käytti liikaa energiaa selvittääkseen, mitä muut hänestä ajattelevat. Hän tuli viesteistä ja kommenteista surulliseksi. Nykyään hän on päättänyt jättää vihaviestit omaan arvoonsa.

"Mitä enemmän ikää tulee ja mitä paremmin muut elämän osa alueet ovat kunnossa, sitä vähemmän negatiivisilla kommenteilla on merkitystä itsetunnolle”, Hulkko sanoo.

Ida Hulkko on päättänyt jättää sosiaalisen median suunsoittajat omaan arvoonsa.

Hulkko on jo 24-vuotiaana onnistunut muuraamaan itselleen kestävämmän kuoren, mutta itseään nuorempien urheilijoiden puolesta hän on huolissaan.

Niin järkyttävää vihapuhetta hän on sosiaalisessa mediassa kohdannut.

"Minulle on esimerkiksi sanottu, että halvennan naisurheilijoita ja naisurheilua. Lisäksi on huoriteltu, ja minun on jopa sanottu edistävän raiskauskulttuuria. Nuorempia urheilijoita tällaiset varmasti ottavat koville. Ne ovat aivan hirveitä asioita lukea, jos oma identiteetti ei ole vielä täysin selkiytynyt”, Hulkko sanoo.

Miksi urheilijat sitten karmeista varjopuolista huolimatta ovat esillä somessa? Koska se on yksilöurheilussa lähes välttämätöntä, jos tahtoo urheilla ammattilaisena.

"Harva urheilija pystyy tienaamaan palkintorahoilla tai sopimuksilla sellaisia tuloja kuin sosiaalisen median ja kaupallisten yhteistöiden avulla”, Hulkko sanoo.

"Minäkään en olisi ensimmäisten joukossa mukana somessa, jos saisin riittävästi tuloja palkintorahoista tai minulle maksettaisiin riittävästi palkkaa.”

Pian palautevyöryyn johtaneen hiihtovideon julkaisemisen jälkeen Hulkko julkaisi toisen yllättävän uimapukuvideon.

Siinä hän otti aurinkoa lumihangessa ja lueskeli kirjaa avannon äärellä.

Sitä hän ei kaikesta huolimatta ymmärrä, että miksi juuri talviset uimapukuvideot saivat sosiaalisen median kiehumaan.

”Olen muissa somekuvissani ihan samassa varustuksessa. Ainoa ero on se, ettei minulla ole uimalakkia päässäni!” Hulkko ihmettelee.

Hän sanoo, ettei ole tietoisesti yrittänyt muuttaa julkikuvaansa rohkeammaksi ja räiskyvämmäksi.

"Olen sanonut alusta saakka yhteistyökumppaneilleni, että minä olen somessa oma itseni enkä todellakaan kiiltokuvatyttö. Minussa on rosoisuutta, enkä aio muuttaa sitä koskaan.”

Ida Hulkko osallistui Helsinki Swim Meet -uintikilpailuun 9. huhtikuuta.

