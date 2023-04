KrP johtaa finaalisarjaa 3–1, ja mestaruus on katkolla nokialaisille sunnuntaina.

Turun Palloseura oli miesten salibandyn F-liigan runkosarjassa piikkipaikalla lähes koko kauden. TPS:n peli sakkasi kuitenkin päätöskierroksilla, ja loppumetreillä Nokian KrP kiilasi runkosarjan voittajaksi.

Samaa rataa näyttää etenevän joukkueiden taistelu Suomen mestaruudesta. TPS vei ensimmäisen finaalin vieraskentällä, mutta sen jälkeen tahtipuikkoa on heiluttanut Nokia.

Perjantaina Nokia otti kolmannen voittonsa finaalisarjassa, kun TPS kukistui Turun Kupittaalla 7–3. KrP johtaa finaalisarjaa 3–1, ja mestaruus on katkolla nokialaisille sunnuntaina.

”Saimme loistavan alun, mutta sitten otteemme hiukan kirposi. Hieno puristus pelaajilta päätöserässä toi meille selkeän voiton”, iloitsi KrP:n valmentaja Janne Kainulainen.

TPS:n tehonyrkkinä finaaleissa häärinyt Mikko Hautaniemi ei vielä haudannut haaveitaan kultaisista jäähyväisistään. Vuoden 2018 maailmanmestari päätti jo viime vuonna, että peliura päättyy tähän kauteen.

”Taistelu jatkuu, vaikka nyt joudumme pelaamaan veitsi kurkulla seuraavat ottelut. Runkosarjan tasaiset pelit näyttivät, että voitto voi kääntyä kummalle tahansa”, Hautaniemi totesi.

Hautaniemellä on palkintokaapissaan SM-hopea neljän vuoden takaa, mutta mies haluaisi päättää uransa Suomen mestarina.

”SM-kulta olisi minulle selvästi arvokkaampi mitali kuin maailmanmestaruus. Seurajoukkueessa tehdään yhdessä töitä koko vuoden, ja oman seuran pelaajat ovat paljon tutumpia kuin maajoukkuekaverit.”

TPS on tehnyt finaalisarjassa kolmetoista maalia, joista 33-vuotiaan Hautaniemen lavasta on lähtenyt viisi. Hautaniemi on parhaimmillaan maalin edustalla, jossa 198-senttistä laitahyökkääjää on vaikea pitää kurissa. Tehoja Hautaniemeltä löytyi kiitettävästi jo runkosarjassa, jossa mies keräsi 60 tehopistettä (48+12).

Turun Palloseuran naiset juhlivat tänä keväänä toista peräkkäistä Suomen mestaruutta, eikä miesten joukkue haluaisi jäädä huonommaksi. Turkulaisten menestys on mukavasti nostanut yleisömääriä, ja perjantaina ottelua seurasi kauden ennätysyleisö 2 023 katsojaa.