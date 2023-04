O’Sullivan eteni puolivälieriin 13–2-voitolla Hossein Vafaeista.

Snookertähti Ronnie O’Sullivan jyräsi vakuuttavan esityksen jälkeen kahdeksan parhaan joukkoon MM-kisoissa Englannin Sheffieldissä.

O’Sullivan ei jättänyt Iranin Hossein Vafaeille juuri mahdollisuuksia, vaan eteni jatkoon murskaavin erävoitoin 13–2. Ottelua jatkettiin lauantaina tilanteesta 6–2, ja O’Sullivan hoiti homman lyhyimmän kaavan kautta.

Ottelussa oli lisäjännitettä Vafaein kommenttien vuoksi. Eurosportin haastattelussa hän muun muassa ilmoitti aikovansa ”sulkea O’Sullivanin suun”.

”Hän on mitä on, hän on todella mukava tyyppi silloin kun hän nukkuu”, Vafaei täräytti lisäksi.

Kaksikon kohtaamisessa nähtiin niin ikään erikoinen tapahtuma perjantaina.

Hävittyään avauserän Vafaei marssi pöydän äärelle aloittamaan toista erää ja yllätti kaikki. Iranilainen paiskasi kiven täydellä vauhdilla päin punaisia, levittäen pallot ympäri pöytää ja jättäen O’Sullivanille helpon aloituspaikan.

Yleensä snookeraloituksessa tavoitteena on jättää kivi asemaan, josta vastustaja ei pääse yrittämään pussitusta ensimmäisellä lyönnillään.

O’Sullivan otti lahjan mukisematta vastaan ja voitti erän kertaheitolla 78 pisteen sarjalla.

O’Sullivan kohtaa puolivälierässä Belgian Luca Brecelin, joka pudotti jatkosta Walesin Mark Williamsin erävoitoin 13–11.