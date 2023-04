Elfyn Evans jatkaa kilpailun johdossa.

Toyotan Kalle Rovanperä on noussut neljänneksi Kroatian MM-rallissa. Rovanperä ajoi sunnuntain avanneella 17. erikoiskokeella pohja-ajan ja nousi kisan kokonaistilanteessa 1,7 sekunnilla tallikaverinsa Sebastien Ogierin edelle.

Toyotan Elfyn Evans jatkaa kilpailun johdossa 30,5 sekunnin erolla M-Sport Fordin Ott Tänakiin. Hyundain Esapekka Lappi on tukevasti kolmantena reilun puolen minuutin päässä Tänakista. Lapin ero Rovanperään on 44,6 sekuntia, kun jäljellä on enää kolme erikoiskoetta.