Saku Vesterinen ei ole toipunut luistimenviillosta riittävän hyvin.

liigassa pelaavan KooKoon puolustajan Saku Vesterisen ura on ohi, kertoo Kouvolan Sanomat. Vesterinen joutui heittämään hyvästit kaukaloille ainakin huipputasolla vain 24-vuotiaana.

Vesterinen loukkaantui hengenvaarallisesti lokakuussa vuonna 2021 Lahdessa pelatussa ottelussa Pelicans–KooKoo.

Parhaillaan Liigan finaaleja pelaavan Pelicansin Elias Vilénin luistin viilsi Vesterisen ranteen auki, kun kaksikko väänsi kohtalokkaana syksynä kaukalon kulmassa.

Vesteristä hoidettiin pitkään jäällä. KooKoon pelaajan onneksi viiltotilanteiden varalta kaukalon laidalla oli valmiina hemostaattijauhetta, jonka avulla runsas verentulo saatiin hyydytettyä.

Hän pääsi lopulta kaukalosta pois omin jaloin ensiavun jälkeen. Vesterinen kuljetettiin sairaalaan.

Kouvolan Sanomien mukaan Vesterisen ranteesta katkesi valtimo, kuusi jännettä ja kyynärhermo. Hermot ja jänteet saatiin ommeltua yhteen ja korjattua Kuopiossa.

Vesterinen aloitti ahkeran kuntoutuksen. Hän sai sopimuksen KooKoon riveihin myös kaudeksi 2022–23. Pelaaminen ei kuitenkaan onnistunut.

”Monenlaista jumppaa ja fysioterapiaa on tehty, mutta kädestä ei ole tullut entisen veroista. Kivut ovat koko ajan kovat. Jopa leposärkykin on aika usein läsnä”, Vesterinen kertoi Kouvolan Sanomille.

”Minun kädelläni ei enää pelata huippujääkiekkoa.”

Vesterinen kertoi myös, että loukkaantunut käsi tuntuu kömpelöltä, on voimaton ja hienosäätö on siitä kateissa. Hän on menossa lähiaikoina korjausleikkaukseen, jonka tavoite on, että mies pääsisi irti käsituesta.

Vesterinen on KalPan kasvatti. Hän pelasi Liigassa kolmena kautena 18 ottelua ja sai kaksi syöttöpistettä. Kaudella 2022–23 hän oli KooKoon kokoonpanossa viisi kertaa ja seitsemän kertaa Mestis-seura Imatran Ketterän miehistössä.