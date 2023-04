Pohjanpalo on Italian Serie B:n maalipörssissä neljäntenä.

Joel Pohjanpalo (oik.) on tehnyt tällä kaudella 13 maalia Serie B:ssä. Kuva Palermo-ottelusta 15. huhtikuuta.

Suomen jalkapallomaajoukkueen hyökkääjä Joel Pohjanpalo jatkoi hyvää maalivirettään Italian toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Serie B:ssä. Pohjanpalo laukoi jo kauden 13. maalinsa, kun hänen edustamansa Venetsia haki 4–1-vierasvoiton Ternanasta.

Pohjanpalo viimeisteli joukkueensa 2–0-maalin reilun puolen tunnin pelin jälkeen ja sai melkoisesti apua vastustajalta.

Venetsia purki tilanteen omalta puolustusalueeltaan, ja pallon perään säntäsi myös Pohjanpalo.

Ternanan maalivahti Antony Iannarilli lähti tilannetta vastaan pitkälle maalistaan, mutta kommunikaatio puolustuksen kanssa ei ollut ihan kunnossa.

Venetsian pelaajan häiritsemä puolustaja ei nimittäin näyttänyt tietävän, mitä tehdä tilanteessa. Lopulta pallo osui häntä päähän juuri ennen kuin maalivahti pääsi tilanteeseen.

Pallo kimposi puolustajan päästä suoraan Pohjanpalon juoksulinjalle, ja hyökkääjä sijoitti pallon verkkoon juuri ennen kuin Ternanan pelaaja ehti liukua tilanteeseen.

Pohjanpalolla oli loistava mahdollisuus tehdä ottelussa toinenkin maali, mutta Iannarilli torjui mainiosti suomalaisen rangaistuspotkun 50 minuutin pelin jälkeen.

Venetsia on 20 joukkueen sarjassa sijalla 14. Pohjanpalo on 13 osumallaan maalipörssissä neljäntenä. Kärjessä on Cagliarin Gianluca Lapadula 17 maalilla.