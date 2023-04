Lauri Markkanen on saanut jo huiman ääni­vyöryn – arvostettu NBA-palkinto jaetaan ensi yönä

Markkanen on vahvasti kiinni NBA:n kehittyneimmän pelaajan palkinnossa.

Utah Jazzin suomalaistähti Lauri Markkanen voi voittaa uransa toistaiseksi arvokkaimman palkinnon ensi yönä, kun NBA:n eniten kehittynyt pelaaja nimetään.

Markkanen näyttäisi olevan erittäin vahvoilla palkinnon saajaksi.

Markkanen on ehdolla yhdessä Oklahoma City Thunderin takamiehen Shai Gilgeous-Alexanderin ja New York Knicksin takamiehen Jalen Brunsonin kanssa.

Palkinnon saajan päättää sata koripallotoimittajaa, jotka laittavat finalistikolmikon järjestykseen.

Ykkösvalinta saa viisi pistettä, toinen kolme ja kolmanneksi jäävä yhden pisteen.

Yhteispistemäärä ratkaisee viisiinkertaisen NBA-mestarin George Mikanin mukaan nimetyn palkinnon saajan.

NBA-asiantuntija ja selostaja Kristian Palotie sanoo, että MIP-palkinnon (most improved player) kohdalla myöntämisperusteiden määritteleminen on kenties vaikeinta kaikista NBA-palkinnoista.

”Onko palkinnon saaja se, joka tekee tilastollisesti kovimman hypyn, vai esimerkiksi se pelaaja, joka on noussut rotaatiopelaajasta avausviisikon avainpelaajaksi? Vai kenties avausviisikon pelaajasta All Stars -pelaajaksi tai All Stars -pelaajasta MVP-ehdokkaaksi?” Palotie esittää vaihtoehtoja.

Markkanen nousi tällä kaudella avausviisikon pelaajasta All Stars -pelaajaksi.

Hänen kovin kilpakumppaninsa on Gilgeous-Alexander, joka teki Palotien silmissä vielä Markkastakin kovemman hypyn noustessaan mukaan niiden pelaajien joukkoon, jotka taistelevat liigan arvokkaimman pelaajan (MVP) tittelistä.

Yksi asia puoltaa kuitenkin vahvasti Markkasta. Yllättävyys.

”Odottamattomin kehitys on iso asia.”

Gilgeous-Alexander nosti pistekeskiarvoaan jo entisestään oivallisesta viime kauden lukemasta 24,5 huimaan 31,4:ään. Markkanen sen sijaan nousi rivipelaajan 14,8 keskiarvon kaudesta tähtiluokkaan 25,6 pisteen keskiarvolla.

Markkanen on lisäksi ollut kauden aikana hyvin esillä mediassa ja muun muassa vieraillut koripalloaiheisissa podcasteissa. Tätä kautta näkyvyyttä on tullut hyvin.

”On johtanut siihen, että Laurista on puhuttu todella paljon, ja se auttaa aina.”

Palotie näkeekin Markkasen mahdollisuudet palkinnon voittamiseen erittäin hyvinä.

Näkemystä vankistaa tiedot jo annetuista äänistä, joita äänioikeutetut ovat eri yhteyksissä tuoneet julki.

Tässä vaiheessa ykkösvalintansa on julkistanut 22 toimittajaa, ja heistä peräti 18 on laittanut Markkasen ykköseksi. Gilgeous-Alexander on saanut kolme ykkösvalintaa ja Brunson yhden.

NBA:n kehittynein pelaaja julkistetaan kello 2 tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa.