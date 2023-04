Kymmenen kautta kesti, kun Helsingin koripalloon rakennettu Seagulls hankki ensimmäisen loppuottelupaikan.

Kaudella 2013–2014 tulokasseura haki askelmerkkejä I divisioonassa, mutta ensimmäisestä liigakaudesta lähtien etelän media nosti Seagullsin enemmän tai vähemmän suosikkien joukkoon.

Tälle matkalle on mahtunut paljon (4) pronssimitaleita, Suomen cupin voittoja, mutta ei kertaakaan mestaruudesta pelaamista ennen tätä kevättä.

”Onhan se iso asia, että pelataan finaaleissa. Ei pelkästään meille, vaan seuralle, organisaatiolle, faneille ja pääkaupungin korikselle”, Janne Kulvik sanoo.

Janne ja hänen vaimonsa Sinikka Kulvik ovat seuran pääomistajat. Heille Seagulls on paitsi työ myös intohimo.

Janne Kulvik myöntää, että onhan tässä mennyt muutama vuosi kauemmin kuin he olivat ajatelleet.

”Mestaruus on ollut toiveena ja tavoitteena useana vuonna.”

Seagulls kohtaa heti vapun jälkeen alkavassa loppuottelusarjassa Kauhajoen Karhu Basketin. Suosikiksi Seagullsista ei ole, niin vahvan kauden Kauhajoki on pelannut. Silti finaalit ovat täysin avoimet.

Kauhajoella riittää voittamisen kulttuuria. Neljästä viime mestaruudesta Karhu on voittanut kolme, kun väliin mahtuvat vain koronaviruksen keskeyttämä kevät 2020 ja Salon Vilppaan mestaruus 2021.

Kulvikit ryhtyivät Seagullsin omistajiksi joulukuussa 2013. Juhlakakkuun voi sytyttää kymmenen kynttilää. Jos hyvin kävisi, keskelle kakkua voisi laittaa kynttilöiden keskelle mestaruudesta muistuttavan sädetikun.

”Aina, kun ei tavoitteisiin päästä, on se kovempaa pelaajille kuin meille muille”, Janne Kulvik sanoo.

Sinikka Kulvik lisää heti perään:

”Se on ollut oppi, että kaikki kestää pitempään ja maksaa enemmän kuin on ajatellut.”

” ”Totta kai me jaetaan fanien harmitus, että kaikki eivät mahdu paikalle.”

Seagullsin kotipelit Töölön kisahallissa ovat ”lähtökohtaisesti loppuunmyytyjä”, Sinikka ja Janne Kullvik kertovat.

Seagulls profiloitui melko nopeasti seuraksi, jossa pelaa eturivin kotimaisia koripalloilijoita. Ensin tuli mukaan Timo Heinonen. Tuukka Kotti oli pitkään johtotähtenä. Sitten ryhmään liittyivät heittäjä Antti Kanervo, Susijengin kapteeni Shawn Huff, viime kaudella Petteri Koponen ja niin edelleen.

Heinonen, 41, edusti ToPoa, kun Helsingissä pelattiin viimeksi finaaleita vuonna 2010. Mestaruutta hänellä ei ole ja Kulvikit sanovat, että ”ainakin Timin takia täytyisi voittaa”.

Viisi vuotta sitten Seagullsin budjetti pyöri noin 700 000 eurossa, mutta on sittemmin noussut miljoonaluokkaan. Kulvikit sanoivat silloin joutuvansa rahoittamaan seuraa noin kolmannekselle. Nyt budjetti pyörii miljoonaluokassa. Kaikki on kasvanut, kehittynyt ja mennyt eteenpäin, mutta edelleen omistajilta vaaditaan noin kolmanneksen rahoitusapua.

Janne Kulvik sanoo, ettei Seagulls ole Korisliigan suurin palkkojen maksaja – kolmen joukossa sentään. Pelaajapalkkiot ovat kasvaneet ja parhaille maksetaan yli 60 000 euroa kaudesta.

”Silloin palkat nousivat, kun meillä oli mahdollisuus saada Susijengin pelaajia mukaan. Se oli meille oikea reitti – rakentaa brändiä.”

Laaja hallinto ja henkilöstö vievät ison osan budjetista. Ottelutapahtumissa pelkästään somepäivityksiä tekee kolmesta neljään henkeä.

Vaikka Seagulls on kasvanut, ovat Töölön Kisahallin seinät tulleet vastaan.

Idyllinen ja jopa historiallinen Kisis on omiaan korikselle, mutta palvelee kovin rajoitetusti 2020-luvun ammattilaisseuraa.

”Pelit ovat lähtökohtaisesti loppuunmyytyjä. Kysyntää on koko ajan enemmän, jos tarjontaa olisi”, Sinikka Kulvik sanoo.

Entä Helsingin jäähalli?

Sitäkin Kulvikit miettivät, mutta poptähti Antti Tuisku vetää Seagullsin ensimmäisen finaalin aikaan tuplakonsertin jäähallissa.

Sinikka Kulvik sanoo, että jäähalli oli paitsi varattu myös kallis. Janne Kulvik peesaa kommentillaan:

”Olisi iso päätös antaa hitustakaan pois kotiedusta historian ensimmäisissä finaaleissa.”

”Totta kai me jaetaan fanien harmitus, että kaikki eivät mahdu paikalle.”

” ”Aluksi mentiin heittelemään myöhään illalla, että Lauri sai olla rauhassa.”

Koripallohuuma on lävistänyt Kulvikit täysin. Lomareissut valitaan sen mukaan, mistä löytyvät korit heittelyyn. Kesäisin Janne Kulvik on käynyt heittelemässä Lauttasaaressa stand up -koomikko Sami Hedbergin ja Lauri Markkasen kanssa.

Ja kun heitellään, pidetään hauskaa ja kuvaillaan donkkausvideoita, joissa Markkanen painaa palloa pussiin.

”Aluksi mentiin heittelemään myöhään illalla, että Lauri sai olla rauhassa, mutta pikku hiljaa sana levisi ja kaikenikäisiä katsojia alkoi tulla.”

Kymmenen vuotta sitten Seagulls oli Kulvikien perhe. Niin se on edelleen, mutta nykyään myös perheen 1,5-vuotias Jade-tytär kerää osan huomiosta.

Alkutaipaleella seura oli kotikutoinen, mutta hyvin hoidettu yhteisö.

Seura pitkäjänteisyydestä kertoo, että sillä on ollut vain kaksi päävalmentajaa. Mikko Larkas aloitti I divisioonassa ja vei seuran pronssille. Jussi Laakso jatkaa ja hakee joukkueelle mestaruutta.

Laakson jälkeen Vesa Vertio ottaa valmennusvastuun Gullsista. Toistaiseksi Vertio touhuaa Laakson kakkosena.

”Erittäin hyvin rakennettu brändi, ja todella, todella hyvä paikka olla töissä”, Larkas sanoo.

”Siellä sai keskittyä pelkästään valmentamiseen.”

Nyt Larkas osaa jo nauraa yhdelle alkuvuosien tapaukselle.

Oli marras-joulukuu vuonna 2014 ja talvi alkoi tehdä tuloaan. Amerikkalaisvahvistus Melsahn Basabe soitti Larkakselle.

”Oli perjantai tai lauantai-ilta ja muistaakseni meillä oli vieraita.”

Basabe sanoi, että oli unohtanut avaimen asuntoonsa piipahtaessaan ulkona.

Larkas kertoo, että yritti sanoa Basabelle, että katsoo huoltoyhtiön numeron ja pyytää sieltä apua. Kun maksaa oven avaamisesta huoltomiehelle, oppii samalla.

”Hän sanoi, ettei näe ulkoa porraskäytävän taulua. Lisäksi hän sanoi olevansa t-paita päällä ja jalassa olivat vain pitkät ohuet urheiluleggensit.”

”Yritin päästä eroon tilanteesta ja sanoin, että hän menisi jonkun toisen amerikkalaisen luokse. Basabe sanoi, että on yksi toinenkin juttu. Asunnossa on uuni päällä.”

Larkas ajatteli, että talo palaa, ellei hän lähde apuun. Päävalmentaja ajoi Lauttasaaresta Kasarminkadun toimistoon, haki vara-avaimen ja vei sen Töölöön, jossa Basabe asui ja jatkoi kotiinsa Lauttasaareen.

”Raotin vähän ikkunaa, pudotin hänelle avaimen ja taisin sanoa, että tämä saa olla viimeinen kerta. Tärkeä pelaaja hän oli meille kumminkin.”

Nykyään Larkas toimii Susijengin valmennustiimissä ja vantaalaisen Pussi-Hukkien urheilutoimenjohtajana. Ja aikoo seurata tarkasti alkavat finaalit.

Fakta Korisliigan loppuotteluissa kohtaavat Kauhajoen Karhu Basket ja Seagulls. Finaalit alkavat Kauhajoella 2.5. Seagulls pelaa ensimmäisen kotiottelunsa perjantaina 5.5. Muut pelipäivät: 8.5. (Kauhajoki), 11.5. (Helsinki), tarvittaessa 13.5. (Kauhajoki), 16.5. (Helsinki) ja 19.5. (Kauhajoki). Mestaruuteen vaaditaan neljä voittoa. Ruutu näyttää jokaisen ottelun suorana ja vapaasti katsottava JIM-kanava näyttää neljännen finaalin.

