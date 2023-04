HJK yllättää ”ruoka­rekoilla”, mutta hintoihin on laitettu hämmentävä futislisä

Varmasti pyrähdyksestä Bolt-areenalle aiheutuu kuluja, mutta kuluttajako on kohde, jolta se pitää veloittaa, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ismo Uusitupa.

Jalkapallon Veikkausliigassa pelaavalla HJK:lla oli ongelma kauden alla. Bolt-areenan ravintola- ja kioskipalveluilta puuttui yrittäjä.

Hätiin on tulossa Tavastia-klubiakin pyörittävä Helsinki Rock and Roll -yhtiö, mutta kauden ensimmäiset ottelut on hoidettu tilapäisjärjestelyin.

Kauden avauksessa, FC Honka -ottelussa, Itäkatsomossa ei ollut tarjolla muuta lämmikettä kuin Jaloviinaa, mutta kahdessa seuraavassa, kuten nyt sunnuntaina FC Oulu -ottelussa, Itäkatsomon taakse on tuotu pop up -tyyliin kolme hampurilaisten myyntipistettä.

Hyvää tässä on se, että katsojia yritetään palvella hankalista lähtökohdista huolimatta. Lisäksi myyntipisteiden sijainti on kätevä. Itäkatsomon kiinteät myyntipisteet sen sijaan ovat niin ahtaassa tilassa, että kymmenen henkilön jono jo tukkii alueen.

Sitten vähän huonompi puoli: hintataso. Urheilutapahtumassa on aika vaikea ymmärtää, että hampurilaisaterian hinnaksi tulee 24,50 euroa (hampurilainen 14 euroa, ranskalaisten kanssa 20 euroa ja juoma maksaa 4,50 euroa).

Kaikissa kolmessa myyntipisteessä (eri yrittäjiä) on liikuttavasti samat hinnat.

Katsotaanpa, mitä näiden firmojen nettisivuilla hinnat ovat: hampurilaiset 11–13 euroa, ranskalaiset 3–4,50 euroa ja juomat 3–3,50 euroa. Yhdellä yrittäjistä on Helsingissä ravintola, jossa hampurilainen ja ranskalaiset maksavat 21 euroa – siis ravintolassa, ei futiskatsomon asfalttipihalla.

Hiukan erikoista, että jalkapallo-ottelussa otetaan lisähintaa. Varmasti pyrähdyksestä Bolt-areenalle aiheutuu kuluja, mutta kuluttajako on kohde, jolta se pitää veloittaa.

Ammattitaitoiset myyjät ovat kylläkin nopeita, joten pitkiä jonoja ei enää ole puoliajalla. Vai onko kyse myös siitä, että hinnoittelu karsii jonottajien määrää?

Pop up -meininki lienee tilapäistä. Jäämme odottamaan, mitä Helsinki Rock and Roll saa aikaiseksi. Ja jälleen pieni vihje: laittakaa pelkkää olutta ostavat omaan jonoonsa.

