Maisa Kuusikko on neljän telineen taituri

Maisa Kuusikko on tehnyt jo suomalaista voimisteluhistoriaa naisten telinevoimistelussa. Tavoitteena on päästä olympiakisoihin 2024. Viikonlopun SM-kisat jäävät varotoimena väliin selän vanhan rasitusmurtuman takia.

Tampere

Heti tapaamisen aluksi Maisa Kuusikko kertoo uutisen: hän ei osallistu viikonloppuna voimistelun SM-kisoihin kotikaupungissaan Tampereella.

Uutinen yllättää, sillä Kuusikko menestyi hyvin kolmissa peräkkäisissä telinevoimistelun arvokisoissa.

”Tämä on tuore päätös. Pitää säästää selkää ja kunnioittaa kroppaa”, 17-vuotias Kuusikko sanoo.

Vielä kolme viikkoa sitten Kuusikko oli Euroopan mestaruuskisoissa Turkissa neliottelussa viidestoista, samalla hän ylti ensimmäisenä suomalaisena naistelinevoimistelijana toisen kerran ottelufinaaliin EM-kisoissa.

Ensimmäisen kerran hän oli neliottelun finaalissa vuonna 2021 Baselissa 2021, jossa hän sijoittui historiallisesti kolmanneksitoista. Elokuussa 2022 hän oli yhdestoista EM-kisojen suorassa ottelussa Münchenissä.

Telinevoimistelun EM-kilpailuissa joka toinen vuosi kisataan neliottelu suoraan karsinnassa ja joka toinen vuosi erikseen järjestettävässä finaalissa. Ottelun telineet naisilla ovat hyppy, nojapuut, puomi ja permanto.

Marraskuussa Kuusikko voimisteli ensimmäisenä suomalaisnaisena neliottelussa loppukilpailuun myös MM-tasolla. Hän oli Liverpoolissa yhdestoista ja kuudenneksi paras eurooppalainen.

Yksikään toinen suomalaisnainen ei ole päässyt lähellekään Kuusikon saavutusta.

MM-kisojen jälkeen telinevoimistelun suurlupaus putosi karusti maan pinnalle. Voimistuneiden selkäkipujen syyksi paljastui rasitusmurtuma.

Permanto on yksi Maisa Kuusikon suosikkilajeista telinevoimistelussa. Toinen suosikki on nojapuut.

Tammikuussa magneettikuvat näyttivät, että murtuma oli lähtenyt parantumaan hyvin. Kuusikko sai alkaa valmistautua kevään EM-kisoihin.

”Kuntouttaminen tehtiin isolla riskillä, ja selkä ärtyi vähän EM-kisoissa. Totta kai murtuma huolestuttaa, koska se voi uusiutua tosi helposti. Siksi SM-kisat jäävät varotoimena väliin, että selkä saadaan kuntoon. Vamma on monen tekijän summa”, Kuusikko kertoo.

Kuusikolla on palkintokaapissaan Pispalassa paljon mitaleita, vaikka SM-kisat jäivät sairastelujen takia väliin myös viime vuonna. Hän oli kuumeessa.

”Olin juuri tullut kisareissulta ja yritin mennä treeneihin ennen SM-kisoja, muttei siitä tullut mitään.”

Kun selkä taas kestää vaativaa harjoittelua, Kuusikko alkaa valmistautua seuraavaan tärkeään kisajaksoon, joka tähtää paikkaan vuonna 2024 olympiakisoissa Pariisissa.

Telinevoimistelijoiden olympiakarsinta on monivaiheinen palapeli. Ensimmäinen pala onnistui, sillä Suomen naiset varmistivat EM-kisoissa harvinaisen joukkuepaikan syksyn 2023 MM-kisoihin.

Myös olympiakisoihin yritetään ensisijaisesti joukkueena.

Jos Suomi ei saa joukkuepaikkaa MM-kisoista, olympiakisoihin on jaossa muutama yksilöpaikka MM-kilpailuista ja kevään 2024 maailmancupeista.

”Olympiapaikka joukkueena olisi kaikista isoin tavoite ja unelma. Olemme menneet joukkueena hyvin eteenpäin ja kehitytty.”

” ”Perheessä on aina liikuttu. Muistan, kun touhusin pienenä mummun kanssa kaikenlaista, ja isovanhemmat olivat ovat edelleen mukana kannustamassa.”

Kuusikko on kasvanut liikunnallisessa perheessä ja ympäristössä. Hänen vanhempansa ovat liikunnanopettajia.

Pienenä Kuusikko pelasi pelaili jalkapalloa ja tanssi, mutta voimistelu oli selkeä ykköslaji.

Telinevoimistelijoita Kuusikon perheessä on ollut kolmessa sukupolvessa, kun jo isoäiti voimisteli. Äidillä Ulla Kuusikolla on useita SM-mitaleita voimistelussa, ja hän opetti tyttärelleen lajin peruskuviot.

Isä Ramin lajeja olivat jalkapallo ja jääkiekko. Maisan veli Veeti pelaa jalkapalloa Tampereen Ilveksessä.

Voimistelun Maisa aloitti lasten temppuryhmässä nelivuotiaana. Ensimmäisiin kilpailuihinsa hän osallistui kuusivuotiaana.

”Kisaaminen on minulle luonnollinen juttu. Se ei pelota, mutta ainahan kilpailu jännittää. Kylmähermoisuus ja paineensietokyky ovat koko ajan kehittyneet”, Kuusikko sanoo.

Valmentaja Isa Laisi ottaa Maisa Kuusikolle aikaa vatsalihastreeneissä.

Harjoituksia valvova valmentaja Ida Laisi kehuu suojattiaan tunnolliseksi harjoittelijaksi, jolla on hyvä keskittymiskyky.

”Maisa on motorisesti tosi lahjakas. Hän omaksuu helposti uusia ohjelmia ja malleja”, Laisi sanoo.

Laisi on entinen kilpavoimistelija, joka oli huipulla SM-kisoissa kymmenen vuotta sitten. Kuusikkoa hän valmentaa yhdessä Igor Tshrepovin kanssa.

Laisi toimii samalla Tampereen Voimistelijoiden lajipäällikkönä. Seurassa on noin 150 telinevoimistelijaa, joista osa on vielä pieniä. Kaikkiaan seurassa on parituhatta eri voimistelulajin harrastajaa.

”Ida oli voimistellessaan myös minun idolini”, Kuusikko nauraa, kun valmentaja käy patistamassa häntä haastattelusta päivään toisiin treeneihin.

Viikossa Kuusikko harjoittelee noin 28 tuntia. Treenejä on kaksi kertaa päivässä tiistaisin ja perjantaisin, aamulla ennen koulua ja iltapäivällä koulun jälkeen. Muina päivinä on yksi harjoitus ja sunnuntai on vapaata.

”Selän takia treenimäärä on nyt vähän pienempi kuin normaalisti.”

” ”Minulla oli maailman paras huilunopettaja. Sain soittaa klassista ja suosikkipiisejäni, mutta sitten soittaminen jäi, kun aloitin lukion.”

Telinevoimistelussa puhdas liikesarjan on pitkän työn tulos. Yksittäistä liikettä saatetaan hioa vuoden päivät ennen kuin se on esityskunnossa.

”Yhtä nojapuuliikettä tein kaksi vuotta, että sain sen liikesarjaan”, Kuusikko kertoo.

Ohjelmaan pitää saada myös riittävästi arvostelupisteitä nostavaa vaikeutta.

”Tykkään, kun saa opetella uutta. Voimistelussa ei voi hassutella ja helpottaa liikkeitä. Ne pitää tehdä puhtaasti ja turvallisesti.”

Aiemmin Kuusikko oli musiikkiluokalla ja soitti poikkihuilua, mutta aivan terävimmillä huipuilla voimistelu vie kaiken ylimääräisen ajan.

”Minulla oli maailman paras huilunopettaja. Sain soittaa klassista ja suosikkipiisejäni, mutta sitten soittaminen jäi, kun aloitin lukion. Tykkään kyllä muuten tosi paljon musiikista.

Harjoituksiin Ikurin liikuntahalliin Tampereen Tesomalle Kuusikko ajaa autolla. Myös koulumatka Sammon Keskuslukioon taittuu omalla menopelillä. Lukion hän käy neljässä vuodessa.

”Olen ok-koululainen. Koulu voisi mennä paremminkin, jos sille olisi enemmän aikaa.”

Nyt Kuusikko odottaa jo lyhyttä, reilun viikon kesälomaa, jonka aikana hän mökkeilee, ui ja syö hyvää ruokaa.

”Minulla ei ole koskaan ollut hirveän tiukkaa ruuan kanssa. Ei ole tarvinnut olla nälässä. Pitää olla tasapaino.”

Voimistelun kahdeksan kilpalajin Suomen mestaruudet ratkotaan Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 5.–7. toukokuuta.