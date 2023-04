Markkanen palkittiin eniten kehittyneimpänä pelaajana.

Utah Jazzin Lauri Markkanen on voittanut arvostetun NBA-palkinnon.

Markkanen nimettiin NBA:n vuoden kehittyneimmäksi pelaajaksi. Palkinnosta kamppailivat myös Oklahoma City Thunderin takamies Shai Gilgeous-Alexander ja New York Knicksin takamies Jalen Brunson. Markkasen pisteiden keskiarvo nousi kaudella 14,8 pisteestä 25,6 pisteeseen.

Palkinnon voittaja valittiin äänestyksellä, johon osallistui sata koripallotoimittajaa. Toimittajien äänestyksessä ykkösvalinta sai viisi pistettä, toinen kolme ja kolmas yhden pisteen.

Suomalainen sai lopullisessa äänestystuloksessa huimat 430 pistettä. Toiseksi tullut Gilgeous-Alexander sai puolestaan 289 pistettä ja kolmanneksi jäänyt Brunson 91 pistettä.

Markkanen sai myös ylivoimaisesti eniten ykkösvalintoja, yhteensä 69 kappaletta. Gilgeous-Alexanderin ilmoitti ykkösvalinnakseen 24 ja Brunsonin neljä äänestäjää.

Palkinto on nimetty viisiinkertaisen NBA-mestarin George Mikanin mukaan.

Markkanen on The Salt Lake Tribune -lehden mukaan ensimmäinen Jazzin pelaaja, joka on voittanut kyseisen palkinnon. Asepalvelustaan suorittava Markkanen kertoi, ettei hän ollut ehtinyt miettiä palkinnon voittamista.

”Mutta se merkitsee totta kai paljon, joten halusin ehdottomasti herätä sitä varten ja jakaa sen kanssanne”, Markkanen kertoi lehdelle videoyhteydellä.