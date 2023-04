Vaisu New York Rangers hävisi toista kertaa kotonaan. Toronto meni Tampaa vastaan 3–1-johtoon.

New Jersey Devils tasasi otteluvoitot New York Rangersin kanssa.

Seattle

Hudson-joen taistelu eli New Jersey Devilsin ja New York Rangersin ottelusarja on tasan.

Molemmat kotiottelunsa hävinnyt ja näin sarjan alussa todella ahtaalle joutunut Devils raapi jo toisen voiton Rangersin kotiluolasta Madison Square Gardenista.

Nyt sarja on paras kolmesta, ja Devilsillä on taas kotietu.

Tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa pelattu neljäs ottelu päättyi Devilsin niukkaan 3–1-voittoon, jonka viimeinen sinetti syntyi Ondrej Palatin lavasta tyhjään maaliin.

Devils meni ensi kerran johtoon ajassa 2.50.

Vieraiden maalilla toistamiseen torjunut Akira Schmid torjui Kaapo Kakon laukauksen Rangersin 2–1-hyökkäyksessä.

Kotijoukkue pyöritti hetken, mutta sitten Jack Hughes pääsi karkaamaan läpiajoon ja taituroimaan tyylikkään maalin.

Johto kesti lähes kaksi erää: Vincent Trocheck tasasi puntit ajassa 41.42.

Devilsin voittomaali syntyi vajaat 12 minuuttia ennen täyttä aikaa. Sen puolustajat kiekottelivat oman siniviivan takana, minkä jälkeen Dougie Hamilton syötti Nico Hischierille laitaan. Devilsin kapteeni tuli vauhdilla alueelle, löi jarrun pohjaan ja levitti Jonas Siegenthalerille, joka nousi maalintekoon.

Vitek Vanecekilta aloittavan maalivahdin paikan ryövännyt Schmid on nyt torjunut kahdessa pelaamassaan pudotuspeliottelussa 58 laukausta ja päästänyt vain kaksi maalia.

Toronto Maple Leafs lähti Tampassa kolmen maalin takaa-ajoasemasta ottelun kolmanteen erään.

Leafsin uniset tähdet heräsivät: Auston Matthews teki kaksi ja Morgan Rielly tasoitti 4–4:ään. Toronton Alexander Kerfoot ratkaisi ottelun ensimmäisessä jatkoerässä ohjauksellaan, kun Mihail Sergatšev istui jäähyaitiossa.

Leafs on nyt voiton päässä jatkopaikasta ja ensimmäisestä ottelusarjan voitostaan sitten kevään 2004.