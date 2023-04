Lauri Markkanen heräsi Santahaminassa keskellä yötä tv-haastatteluun.

Koripallotähti Lauri Markkanen, 25, palkittiin Suomen aikaa tiistain vastaisena yönä NBA-kauden kehittyneimmän pelaajan palkinnolla.

Palkinnon voittaja julkaistiin Yhdysvaltalaisen tv-jätin TNT:n lähetyksessä. Parhaillaan varusmiespalvelustaan Santahaminassa suorittava Markkanen oli etäyhteydellä mukana lähetyksessä.

”Lauri Markkanen on Helsingissä, Suomessa, koska hänen täytyy suorittaa varusmiespalveluksensa ennen 30 vuoden ikää”, lähetyksen juontaja alusti ennen kuin kysyi Markkasen tunnelmia arvostetun palkinnon voittamisesta.

”Tuntuu uskomattomalta. En herännyt turhan takia kello kahdelta yöllä. Tämä on totta kai suuri kunnia. Haluan kiittää kaikkia siellä Utahissa, jotka tämän mahdollistivat”, Markkanen tunnelmoi kasarmilta käsin.

TNT:n studiopaneeliin jäsen NBA-legenda Shaquille O’Neal halusi heti tietää, onko kukaan ”armeijahenkilöstöstä” haastanut vielä Markkasta yksi vastaan yksi -koripalloon.

”Kun olemme saaneet päivän [palveluksen] pakettiin, jätkät ovat halunneet haastaa minua yksi ykkösiin ja sellaista. Mutta kukaan korkea-arvoisempi ei ole vielä tullut haastamaan. Katsotaan tuleeko”, alokas Markkanen kertoi.

Markkaselta myös tiedusteltiin, mitä hänen päivänsä kasarmilla ovat pitäneet sisällään. Myös parturista kyseltiin.

”En vetänyt ihan niin lyhyeksi kuin te”, Markkanen kuittasi kaljupäiselle studionelikolle.

”Päivät ovat aika pitkiä. Heräämme aikaisin, ja sitten ohjelmaa on 10–12 tuntia putkeen. Mutta on ollut hauskaa. Olen oppinut tuntemaan paljon uusia kavereita ja olemme ryhmäytyneet hyvin. Kaikki on mennyt oikeastaan hyvin.”

Suomen asevelvollisuus on monille varsin tuntematon käsite Yhdysvalloissa, jossa armeijaan värväydytään vapaaehtoisesti.

Toinen NBA-legenda Charles Barkley yltyikin suitsuttamaan tv-lähetyksessä Markkasta.

”Minulla on suuri kunnioitus ihmisiä kohtaan, jotka palvelevat armeijalle. Kunnioitan sinua suuresti. Meidän maassamme veteraaneja pitäisi kunnioittaa paljon paremmin. Maamme kusee siinä”, Barkley vuodatti.

”Haluan sanoa sinulle kiitos”, Barkley sanoi Markkaselle.

”Arvostan, kiitos”, Markkanen vastasi nyökäten.

Kaudessa reilut 16 miljoonaa euroa tienaava Markkanen nousi päättyneellä kaudella NBA:n tähtiluokkaan – ja tähdistöotteluun.

Markkasen pisteiden keskiarvo nousi 14,8 pisteestä 25,6 pisteeseen.

”Kaikki tuntui vain osuvan kohdilleen oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Viime kesä oli onnistunut ja sain nostettua itseluottamustani”, Markkanen kommentoi kautensa onnistumista.

”Valmentaja [Will] Hardy sanoi minulle ensimmäisenä päivänä, että tee täällä sitä samaa, mitä teit EM-kisoissa”, suomalainen jatkoi.

