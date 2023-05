Eläintarhan ajot olivat valtava yleisömenestys vuosina 1932–1963. Ajoissa sattui viisi kuolonkolaria, joista ei yksikään siihen viittaavassa Kuolemankurvissa. Ajot olivat yksi Suomen merkittävimmästä tapahtumista, josta aika ajoi lopulta ohi.

Keväinen sää on houkutellut lähes 60 000 ihmistä Eläintarhan radalle Helsinkiin nauttimaan jälleen kerran spektaakkelimaisesta jännitysnäytelmästä, Eläintarhan ajoista.

Koivut ovat hiirenkorvilla. On sunnuntai 19. toukokuuta 1963 ja Eläintarhan ajojen 25. juhlakilpailu. Kilpailua on uudistettu, ja autoluokissa on tehty merkittäviä muutoksia.