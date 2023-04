Kolme peräkkäistä finaalivoittoa Tapparasta oli Pelicansilta teko, joka menisi kotimaisen urheiluvuoden suurimpien sensaatioiden joukkoon, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Riku Teiskonlahti.

Tappara runnoi neljännen loppuottelun voittoon vaaditun maalinsa jälleen läheltä maalia. Tärkeitä osumia, mutta muistoihin ansaitsevat jäädä syötöt, sillä tyhjältä takatolpalta kelpaa iskeä kiekkoa verkkoon.

Joni Tuulola tarjoili ensimmäisen osuman pakkiparilleen Ben Thomasille siniviivan kulmalta takatolpalle. Toisessa osumassa Jori Lehterä löysi syöttöraon, josta yllättyivät kaikki paitsi passin takatolpalta tyhjään maaliin lakaissut Veli-Matti Savinainen.

Kolmas maali oli tyly. Heti Pelicansin läpiajon jälkeen Tappara karkasi vasta­hyökkäykseen. Petteri Puhakan nappisyöttö löysi Waltteri Merelän, joka viimeisteli varmasti.

Finaalien ykköshahmoksi on kovaa vauhtia nousemassa toisen maalin viimeistellyt Savinainen, joka on ollut Pelicansille liian paha pideltävä parin maalin päässä oman pään maalista. Savinainen on uransa aikana häärinyt samalla tontilla eurooppalaisella huipputasolla, eikä ikä ole vienyt terää.

Neljäs ottelu oli Pelicansin mahdollisuus puhaltaa sarja täyteen liekkiin, mutta nyt tehtävä alkaa olla epätoivoinen. Kolme peräkkäistä finaalivoittoa neljällä sylinterillä jauhavasta Tapparasta menisi kotimaisen urheiluvuoden suurimpien sensaatioiden joukkoon.