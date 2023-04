Emmi Peltonen on vaarassa pudota maajoukkueesta

Taitoluisteluliitto tarjoaa pelastusrenkaan Emmi Peltoselle toukokuun lopussa.

Suomen taitoluistelun kirkkaimpaan kärkeen jo usean vuoden ajan kuuluneen Emmi Peltosen nimen perässä luki suluissa ehdollinen, kun Suomen taitoluisteluliitto julkaisi tiistaiaamuna yksinluistelun ja jäätanssin maajoukkueluistelijat kaudelle 2023–24.

Peltosen, 23, viime kausi oli rikkonainen. Hän pystyi aloittamaan kauden vasta marraskuun alussa ja tähtäsi Espoossa marraskuun lopussa järjestettyyn gp-kilpailuun. Koronavirustartunta pilasi osallistumisaikeet.

Myös tammikuussa Espoossa järjestetyt EM-kotikisat jäivät haaveeksi, kun arvokilpailuja edeltäneet ja vaadittavat näyttöpaikat hupenivat yksi kerrallaan. Peltonen on sijoittunut aikuisten EM-kilpailuissa parhaimmillaan viidenneksi vuonna 2020.

Ehdollisen maajoukkuepaikan ensi kaudeksi saaneelle Peltoselle annetaan mahdollisuus täydentää näyttöjään maajoukkueen starttileirillä, joka järjestetään 29.–31. toukokuuta.

”Meillä on hyvin avoimesti ja tarkasti kirjatut maajoukkueen valintakriteerit. On määritelty tietyt pisterajat ja elementtisuoritukset, jotka tulee olla tehtynä, jotta urheilija saa nimeämisen maajoukkueeseen”, Suomen Taitoluisteluliiton valmennuspäällikkö Satu Niittynen avasi STT:lle puhelimitse.

”Päättyneellä kaudella hänellä oli puutteita kriteereissä. Hän esittää starttileirillä puuttuvat näytöt, ja asia on sillä käsitelty.”

Taitoluisteluliitto on käynyt asian läpi luistelijan kanssa. Peltoselle täydennysmahdollisuuden pitäisi olla lähes läpihuutojuttu, jos hän vain on luistelukunnossa.

”Ei ole kyse mistään supervaikeista asioista. Meillä on minimikriteerit, joten on kaikkia urheilijoita kohtaan yhdenvertaista ja reilua, että minimikriteerien suorittaminen edellytetään kaikilta urheilijoilta. En usko, että se on minkäänlainen ongelma hänen kohdallaan.”

Yksinluistelijoiden joukossa ovat odotetusti esimerkiksi Linnea Ceder ja Janna Jyrkinen. Viimeksi mainittu säväytti ensimmäisissä aikuisten EM-kilpailuissaan seitsemännellä sijalla. Myös Valtter Virtasen nimi on listalla, joten 35-vuotias lääkäri on jatkamassa luistelu-uraansa. Hän sijoittui EM-jäällä 14:nneksi.

Jäätanssijoiden joukossa ovat odotetusti EM-pronssimitalistit Juulia Turkkila ja Matthias Versluis sekä hyvää nousua tekevät Yuka Orihara ja Juho Pirinen.

Juttua täydennetty 25.4.2023 kello 11.25: Lisätty Suomen Taitoluisteluliiton valmennuspäällikön Satu Niittysen kommentit.