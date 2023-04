Joel Harkimon omistama Team Jokerit oy on asetettu konkurssiin.

Joel Harkimon omistaman Team Jokerit oy:n konkurssihakemusasiakirjoista paljastuu, että yrityksellä on velkaa yli miljoona euroa, tarkalleen 1 031 000 euroa.

Suurin velkoja on Joel Harkimo itse. Hänen saatavien määränsä on peräti 700 000 euroa, eli hän on lainannut firmaan jättipotin.

IS:n tietojen mukaan Harkimon omistama Team Jokerit oy maksoi Jari Kurrin johtamalle entiselle jokeriyhtiölle brändioikeuksista noin puoli miljoonaa euroa.

Team Jokerit oy on selvästi käyttänyt suuren summan Harkimolta saamiaan lainarahoja, koska konkurssihakemuksesta käy ilmi, että yrityksellä on käyttöomaisuutta enää vain 220 000 euroa.

Asiakirjat eivät kuitenkaan vahvista, että rahoja olisi käytetty juuri brändioikeuksien hankintaan.

Team Jokerit oy:n yritys tuoda Jokerit takaisin kotimaan sarjoihin pysähtyi, kun kävi ilmi, ettei suomalaisissa kiekkopiireissä hyväksytä Harkimon roolia Jokerien taustalla.

Nykyisin Jokerien paluuta hallinnoi uusi yhtiö Mikko Saarnin johdolla. Harkimon Team Jokerit oy luovutti Saarnin mukaan Jokerien brändioikeudet uudelle yhtiölle ilman korvausta.

Suurimpia velkojia Team Jokerit oy:lle ovat Joel Harkimon itsensä lisäksi Jokerit ry (64 000 euroa), Jokerit Hockey Club eli Kurrin johtama entinen jokeriyritys (60 000 euroa) ja Helsinki-halli eli entinen Hartwall-areena (37 000 euroa).

Velkojen erittelystä paljastuu, että lisenssimaksuvelkoja Team Jokerit oy:llä on 64 000 euroa, liiketoimintakaupan viivästysmaksuja 60 000 euroa, hallimaksuja 37 000 euroa, palkkavelkoja 150 000 euroa ja ostovelkoja 20 000 euroa.

Käräjäoikeus asetti Team Jokerit oy:n konkurssiin maanantaina. Joel Harkimo kertoi viime torstaina hakeneensa itse yritystä konkurssiin.

"Olen tänään hakenut Team Jokerit oy:tä konkurssiin. Päätös on raskas ja olen todella pahoillani tilanteesta”, Joel Harkimo kirjoitti Twitterissä torstaina.

Uudelle jokeriyhtiölle Jokerit Helsinki oy:lle on myönnetty sarjapaikka Mestikseen, ja taustaryhmä on jättänyt lisenssihakemuksen. Jos lisenssihakemus hyväksytään, Jokerit pelaa ensi kaudella Mestistä.

