Bottas ja Cromwell vierailivat tiistaina Lahdessa. Pari jutteli avoimesti suhteensa nykytilasta, ja lisäksi F1-tähti paljasti uuden haaveensa.

Kun MTV3:lla esitettiin helmikuussa Yökylässä Maria Veitola -ohjelman kahdeksannen tuotantokauden toinen jakso, sosiaalisessa mediassa roihahti.

Kiivaan keskustelun keskipisteeksi ei kuitenkaan noussut päätähti Valtteri Bottas, vaan F1-tähden elämänkumppani Tiffany Cromwell.

Australialaisen kilpapyöräilijän käytös hämmensi tv-katsojia. Jodel-alustan useissa viesteissä hänen käytöstään Bottaksen Monacon-kodissa tehdyissä kuvauksissa luonnehdittiin muun muassa ”jäiseksi” ja ”vaivautuneeksi”, jopa ”tylyksi”.

Toiset taas arvelivat, että hän oli ollut vähäsanainen ainoastaan ujouttaan.

Tiistaina Cromwell, 34, vieraili miehensä kanssa Lahdessa puhumassa 10. kesäkuuta Salpausselän maisemissa kisailtavasta, kaksikon ideoimasta kansainvälisestä pyöräilykilpailusta (FNLD GRVL).

Hän sanoi ohjelman tekemisen tuntuneen aluksi haastavalta, koska ohjelmassa kuvataan harvinaisen intiimisti ihmisten kotiarkea.

”Se oli minulle uniikki kokemus. Jotain sellaista, mitä en ollut aiemmin tehnyt”, Cromwell perusteli.

"Valtteri kertoi ohjelman profiilista etukäteen – muun muassa siitä, että Marialla on tapana esittää vaikeita kysymyksiä, joskin mukavalla ja lempeällä tavalla. Silti siihen tilanteeseen oli vaikea valmistautua.”

Tuntuiko ohjelman tekeminen ahdistavalta tai vaivaannuttavalta?

"En sanoisi, että ahdistavalta. Olen aika ujo luonne, ja vieraassa seurassa minulla kestää aina aikansa vapautua ja päästää itseni irti. Heti kun tunnen oloni kotoisaksi, puhun vapautuneesti, kuten kaikki minua tuntevat tietävät”, Cromwell linjasi.

” Ohjelma on tosi suosittu Suomessa. Kuulin siitä syntyneen paljon keskustelua, mutta itse en lähtenyt seuraamaan sitä, en myöskään henkilökohtaisesti saamani palautteen sisältöä. Kokonaisuutena ohjelman tekeminen tuntui kiinnostavalta.”

Maria Veitola (oik.) vieraili Bottaksen ja Cromwellin kodissa Monacossa.

Pyöräilyinfossa tunnelma oli läpeensä rento. Bottas ja Cromwell kertoivat rakkautensa kukoistavan.

”Hyvin menee, mutta menköön”, Bottas, 33, tokaisi hymyillen.

” Elämämme on tosi kiireistä, koska kilpailut vievät paljon aikaa. Silti aikataulujemme yhteen sovittaminen on ollut paljon pienempi ongelma kuin aluksi luulin. Yhteiset intohimomme tekevät meistä tiiviin parin.”

Suomen kieltä opiskelevan, Canyon-SRAM-tallissa ammattipyöräilevän Cromwellin mukaan pari nauttii nyt täysillä elämästä.

"Kumpikin tekee sitä mitä rakastaa eli urheilee ammatikseen. Sen rinnalla meillä on paljon yhteisiä harrastuksia ja kiinnostuksen kohteita, kuten esimerkiksi sorapyöräily ja matkustelu. Keskitymme elämään hetkessä, tulevaisuuden suunnitelmien aika on myöhemmin”, australialainen totesi.

Useissa bisneksissä mukana olevan Bottaksen puheista oli aistittavissa, että lasten hankkimisestakin on jo keskusteltu.

”Perheen perustaminen saattaa olla ajankohtaista jossain vaiheessa, mutta ei vielä”, Bottas kertoi.

"Tiffany satsaa täysillä ensi kesän Ranskan olympiakisoihin, ja itselläni on menossa tärkeä F1-projekti Alfa Romeolla. Emme ole vielä tehneet päätöksiä urheilu-uriemme kestosta ja siitä, mihin myöhemmin asetumme asumaan. Varmaa on se, että tyhjiöön emme putoa, koska kumpikin on jo nyt niin monessa mukana.”

Viime aikoina Suomessa ja maailmalla on keskusteltu paljon Bottaksen aiempaa vapautuneemmasta olemuksesta. Cromwellilla on tästä oma selkeä näkemyksensä.

”Valtteri on huomattavasti rennompi kuin ajaessaan Mercedesin F1-tallissa. Ennen hän oli tosi ahdistunut huonon kisan jälkeen ja sätti itseään rankasti. Nykyään Valtteri unohtaa huonot kisat nopeasti, koska osaa asettaa ne oikeaan perspektiiviin”, Cromwell korosti.

”Valtteri ei ota itseään enää liian vakavasti. Hän uskaltaa olla oma itsensä.”

Valtteri Bottas on aiempaa rennompi.

Bottaksen mukaan paineet olivat Mersulla äärimmillään, eikä hänestä ”toisaalta ollut kusipääksi”, joka olisi laittanut kapuloita ykköskuski Lewis Hamiltonin rattaisiin.

"Sisälläni oli jonkinlainen möykky. Kun tuli miellytettyä kaikkia tiimiläisiä, pipo kiristi päässäni. Se oli tosi raskasta aikaa. Olin palaa loppuun”, Bottas alleviivasi.

”Nyt Alfa Romeolla fiilikseni on aivan päinvastainen, mahtava. Kun tunnen itseni rennoksi, nautin ajamisesta ja uskon pystyväni yhä kehittymään.”

Autojätti Audi osti hiljattain Sauberin, ja siitä tuli Alfa Romeon vähemmistöosakas.

Ilmeistä on, että kun moottoreiden kehittäminen on muutaman vuoden päästä jälleen sallittua, Audi ostaa loputkin. Käytännössä Audi nimittäin jo pyörittää tallia.

”Pitää olla joko tehdastalli tai iso energiajuomajätti taustalla, jos F1-sarjassa haluaa nykyään voittaa mestaruuden. Audin mukaantulo on erittäin tärkeä ja kiinnostava juttu. Se on tuonut minulle uuden haaveen”, Bottas ruoti.

Uskotko voivasi kiivetä Audin sateenvarjon alla uudestaan mukaan maailmanmestaruustaisteluun?

” Se on mahdollista. Tämän ja ensi kauden pitää kuitenkin onnistua hyvin, jotta kuulun myös niiden jälkeen Audin suunnitelmiin”, Bottas tiivisti.