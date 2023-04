Kiekko-Espoolla on mahdollisuus ratkaista Mestiksen mestaruus perjantaina. Toimitusjohtaja uskoo vahvasti seuran kuuluvan Liigaan.

Kiekko-Espoo–Ketterä 4–3 (voitot 3–2)

Kiekko-Espoon toimitusjohtaja Aku Kallonen kertoo Mestiksen finaalisarjan tekevän hyvää sekä seuran kukkarolle että Liiga-haaveille.

Liekit leimuavat ja rokki raikaa, kun pelaajat luistelevat jäälle. Fanit hurraavat kiivaasti omilleen. Liigassakin pelataan finaaleja, mutta se ei voisi espoolaisia vähempää kiinnostaa. He keskittyvät Kiekko-Espoon Mestis-taipaleeseen ja finaalisarjaan Imatran Ketterää vastaan. Espoon Metro Areenalla ovat yleisöennätykset paukkuneet ja ottelut vetäneet tuhansittain faneja katsomoon.

“Ihan äärettömän positiivinen meininki. Tämä on ihmisen parasta aikaa sekä seurayhteisölle, kannattajille, pelaajille – kaikille”, Kiekko-Espoon toimitusjohtaja Aku Kallonen hehkuttaa.

Viidennessä finaaliottelussa keskiviikkona yleisöä oli paikalla yhteensä 4 809 henkeä. Se ei yletä viime lauantaina samassa hallissa asetettuun Mestis-historian suurimpaan yleisömäärään, 5212 katsojaa, mutta on silti erinomainen saavutus, etenkin arkipäivän tulokseksi. Finaalit ovatkin olleet hyväksi Kiekko-Espoon taloudelle, Kallonen paljastaa.

“Onhan sillä taloudellisesti valtava merkitys, että päästään vielä kauden lopussa saamaan tuollainen piristysruiske”, hän sanoo.

Kiekko-Espoo voitti lopulta trillerimäisen ottelun 4–3, kun Arttu Tuomaala räjäytti vain kolme sekuntia ennen loppusummeria kotiyleisön riehakkaaseen juhlaan. Kolmannessa finaalissa ratkaisevan oman maalin tehnyt Sakari Turtiainen syötti osuman. Espoolaisilla on mahdollisuus ratkaista mestaruus perjantaina Imatralla.

“Hieno fiilis. En tiennyt [maalintekohetkellä], paljonko kellossa oli aikaa, mutta jälkeenpäin sitten. Huikea juttu, että Sakkekin sai onnistumisen”, Tuomaala kommentoi.

“Henkisesti meille iso voitto, ja nyt pitää vain käydä naulaamassa tuo sarja.”

Kiekko-Espoo on kolmen Mestis-vuotensa aikana menestynyt urheilullisesti, selviten finaaliin kahdesti. Runkosarjan se on voittanut kaksi kertaa ja ollut toisena kerran. Myös yleisöä kiinnostaa, mistä kertoo Mestis-historian suurin yleisömäärä kolmannessa finaalipelissä. Kiekko-Espoon tavoitteena on pelata Liigassa kaudella 2024-25, ja tällä hetkellä se antaa sille todella vahvoja näyttöjä.

“Tämä on meiltä osoitus, että teemme sitä mistä puhumme. Saamme joistain ympyröistä epäilyjä siitä, kuuluuko Espoo Liiga-kartalle, että löytyykö täältä yhteisöllisyyttä tai yleisöä, jota kiinnostaa Liiga-kiekko”, Kallonen ruotii.

“Kyllä me viime lauantaina todistimme, että jumalauta löytyy. Aivan varmasti nämä asiat kantavat pitkälle tulevaisuuteen, kun ihmiset hymyilevät, löytävät täältä sitä olemassaolon tarkoitusta jääkiekon kautta ja pystyvät aidosti nauttimaan ja olemaan ylpeitä espoolaisuudesta.”

Espoossa on kova kiekkobuumi ja seura ottaa siitä kaiken irti. Tällä hetkellä sarjana toimii kuitenkin Mestis. Kysytään suoraan, kuuluuko espoolainen jääkiekko Liigaan?

“Totta helvetissä kuuluu”, Kallonen napauttaa välittömästi.