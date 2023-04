Joukkuekaveri vertaa ennätyksiä murskaavaa Roope Hintziä video­pelin tähtiin: ”Hän on uskomaton”

Hintz on nyt tehnyt enemmän pisteitä yhdessä pudotuspeli­sarjassa kuin yksikään toinen Dallas Starsin pelaaja.

Dallas Starsin Roope Hintz on ollut pitelemätön pudotuspelien avauskierroksella Minnesota Wildia vastaan.

Jääkiekkoliiga NHL:n pudotuspelien pistepörssiä johtava Dallas Starsin Roope Hintz syötti kolme maalia kun Stars kaatoi Minnesota Wildin kolmannen kerran tänä keväänä.

Hintz, 26, on iskenyt viidessä ottelussa huimat tehot 4+7=11. Edmonton Oilersin Leon Draisaitlilla (6+4) ja Toronto Maple Leafsin Mitch Marnerilla (2+8) on piste vähemmän.

Maaliskuun alussa Dallasiin siirtynyt saapunut Max Domi puhuu Hintziztä ylistävään sävyyn. Suomalaisen kaltaisia pelaajia näkee Domin mukaan lähinnä videopeleissä.

”Hän on uskomaton. Olen varma, että useimmat kiekkofanit ovat pelanneet jonkinlaista EA Sportsin NHL-peliä, ja hän on kaveri, jollaisen luultavasti haluaisit luoda peliin”, Domi sanoi sanomalehti The Dallas Morning Newsin mukaan.

”Hänellä on kaikkea: nopeutta, kokoa, loistava peliäly, todella kova kilpailullisuus sekä uskomaton laukaus. Hän on oikeastaan täydellinen jääkiekkoilija.”

Dallas Morning News listaa Hintzin nyt Dallas Starsin ennätys­mieheksi. 11 tehopistettä on seurahistorian kovin lukema yhdessä pudotus­pelisarjassa.

Taakse jäivät kymmenen pinnan Mike Modano (2003), Sergei Zupov (2003) ja Jamie Benn (2016).

Koko organisaation historia Minnesota North Starsin vuodet huomioiden Hintz on kanadalaisen urheilukanavan TSN:n tilastopalvelun StatsCentren mukaan neljänneksi tehokkain tähtipaita.

Dennis Maruk tehtaili 13 pistettä (4+9), kun North Stars hävisi pudotuspelien avauskierroksella St. Louis Bluesille voitoin 2–3 keväällä 1986.

12 tehopisteeseen samassa ottelusarjassa ovat yltäneet North Starsin pelaajista Tony McKegney (1985) sekä Brian Bellows (1991).

Kun huomioidaan saman pudotuspelikevään viisi ensimmäistä ottelua, on Hintz organisaation kolmanneksi tehokkain pelaaja Marukin sekä 12 pistettä keväällä 1981 iskeneen Steve Paynen jälkeen. Paynen pisteet syntyivät kahdessa eri ottelusarjassa.

Vuonna 1967 perustettu Minnesota North Stars muutti Dallasiin vuonna 1993.