Tapparan Veli-Matti Savinainen harjoitteli maalineduspelaamista jopa finaalien välipäivänä. Laitahyökkääjää ajaa halu kehittää itseään.

Veli-Matti Savinainen on osunut kiekkoon maalin edustalla ja Tappara on tasoittanut viidennen finaalin.

Veli-Matti SavinaiNen ja toimisto.

Siinä on sanapari, joka on tänä keväänä tullut Liigan pudotuspeleissä tutuksi.

Savinaisen toimisto löytyy vastustajan maalin edustalta. Siellä hän raataa ajoittain tasakentällisin ja jatkuvasti ylivoimalla. Kaivamassa irtokiekkoja, tekemässä maskia, hakemassa ohjauksia, tökkimässä kiekkoja verkkoon.

Toimistossaan Savinainen oli myös torstai-iltana viidennessä liigafinaalissa, kun kello kävi kohti täyttä aikaa. Sekuntia ennen täyttä aikaa Savinainen sai mailansa väliin Valtteri Kemiläisen laukaukseen.

Kiekko upposi verkkoon, ja Tappara pääsi jatkoajalle. Siellä Marcus Davidsson ratkaisi mestaruuden. Pelin jälkeen Savinainen palkittiin pudotuspelien arvokkaimpana pelaajana Jari Kurri -palkinnolla.

Veli-Matti Savinainen palkittiin Jari Kurri -palkinnolla pudotuspelien arvokkaimpana pelaajana.

Kaikki tietävät Savinaisen vahvuudet. Savinainen tekee työnsä kuitenkin niin laadukkaasti, että häntä vastaan puolustaminen on vaikeaa.

Tapparan maalivahtivalmentaja Aki Näykki osaa arvioida asiaa maalivahtien kannalta. Hänen mielestään Savinainen on maalin edustalla sarjan paras hyökkääjä.

Finaalien kaksi viimeistä peliä pelattiin tiistaina ja torstaina.

Keskiviikkona Savinainen oli harjoittelemassa maalineduspeliään. Näykin mukaan laiturilla on yhä valtava halu kehittää itseään.

”Hän haluaa, että tehdään maalintekotreenejä lähellä maalia. Keskiviikkona heiteltiin maalin päältä kiekkoja, hän otti siitä ja teki. Hän tietää, missä on hänen vahvuutensa. Hän haluaa sitä kehittää ja vahvistaa”, Näykki sanoo.

Onnistuminen maalineduspelaajana vaatii nopeutta ja oikeaa ajoitusta.

Mutta kaikki eivät maalille mielellään mene. Luvassa on mustelmia. Vaaditaan myös oikeanlaista luonnetta.

” ”Ei oikein jääkiekko kiinnostanut. Kaverit, ylenpalttinen hengailu ja pahoille teille meno veivät.”

Savinainen vaikuttaa nauttivan sitä enemmän mitä kovemmin taistellaan. Maalin edessä siitä pitääkin nauttia, sanoo Tappara-puolustaja Joni Tuulola.

”Kun mietin omaa puolustamistani, tykkään, että sinne tullaan hakemaan kamppailua. Hienoa, että meillä on Savinainen. Hän on Euroopan TOP3-pelaaja siinä roolissa”; Tuulola sanoi Lahdessa sarjan neljännen ottelun jälkeen.

Savinaisen tie toimistossaan operoivaksi liigatähdeksi ei ollut pelkkää ruusuilla tanssimista.

Jos suomalaispelaajien joukosta haetaan värikkäitä pelaajapolkuja, on Savinaisen matka helppo nostaa esiin.

Teinivuosilta tilastoista löytyy jopa merkintä kaudesta 2002–03, jolloin hän ei pelannut lainkaan. C Moren haastattelussa aiemmin tällä kaudella Savinainen kertoo keränneensä tupakantumppeja talonmiehen töissä, kun jääkiekko ei kiinnostanut.

”Ei oikein jääkiekko kiinnostanut. Kaverit, ylenpalttinen hengailu ja pahoille teille meno veivät”, Savinainen sanoi C Morelle.

Isänsä kehotuksesta nuori kiekkoilijan alku lähti vielä yrittämään uudestaan Forssan Palloseuraan. Sieltä tie vei alasarjoissa pelanneiden juniorijoukkueiden kautta lopulta Mestikseen, jossa joukkuetta valmensi Karri Kivi.

Myöhemmin Kivi valmensi Ässien liigajoukkueen Suomen mestariksi keväällä 2013. Yhtenä joukkueen tähdistä loisti Savinainen, joka teki mestaruuskaudella läpimurtonsa Liigan eliittiin.

Veli-Matti Savinainen juhli Ässien mestaruutta Porin torilla vuonna 2013.

Savinainen sai sopimuksen KHL:ään, jossa maksetuksi palkaksi hän kertoi C Morella 780 000 euroa.

Rahalla kelpasi laittaa olosuhteet kuntoon. Savinaisen ensimmäisestä kaudesta kirjoitettiin sen vuoksi, että hänen kaksi kaveriaan lähti mukaan Siperiaan Hanti-Mansijskiin.

Seuraa vapaa-ajalle kaivannut Savinainen hoiti kustannukset.

HS tapasi kaverit Jussin ja Juuson Prahassa kauden aikana. Esiin nousivat esimerkiksi Savinaisen ruokailutottumukset, joita taustoitettiin sillä, että Porin-vuosina Savinainen saattoi viettää puolikin vuotta ostamatta jääkaappiinsa ruokaa.

”Se syö ennen peliä vaan vähän jotain jugurttia ja muroja, kun heräilee”, Jussi kertoi.

Lue lisää: Tähtikiekkoilija Veli-Matti Savinainen värväsi kaverinsa seuramiehiksi

Samasta teemasta ainakin viime vuosikymmenellä kertoo osaltaan Ässien julkaisema Pata kuuumana -keittokirja, joka julkaistiin vuonna 2011 Savinaisen pelatessa Ässissä.

Kirjassa pelaajat ja muut joukkueen jäsenet jakavat reseptejään. Siellä Sacherkakun ja kermassa haudutetun jäniksen rinnalla on myös Savinaisen resepti.

Nimellä ”Veli-Matin erikoispöperö” kulkevaan annokseen lämmitetään mikrossa paketti maksalaatikkoa ja paketti lihaperunasoselaatikkoa. Sen jälkeen laatikot sekoitetaan keskenään ja raejuuston kanssa.

” ”Toivon, että kaikki junioripelaajat näkevät, että ei tuolta ympäriltä kamalasti maaleja tehdä, jos maalin edessä ei seiso joku.”

Olipa salaisuus sitten muroissa tai erikoispöperössä, Savinainen on päässyt maistamaan menestystä. Maajoukkueessa hänellä on vuoden 2019 maailmanmestaruus.

Tämän kevään Suomen mestaruus on Savinaiselle viides Liigassa. Ässissä 2013 voitetun mestaruuden jälkeen neljä seuraavaa on tullut Tapparassa 2016, 2017, 2022 ja 2023.

Savinainen on pelannut Liigan finaaleissa viisi kertaa, ja poistunut aina kaukalosta mestarina. Kyseiset viisi finaalia on pelattu viidellä edellisellä kaudella, jotka Savinainen on pelannut Liigassa. Muu aika on mennyt KHL:ssä.

Savinainen on ollut mukana kaikissa Jussi Tapolan mestarijoukkueissa. Takuumiehenä, jonka Tapola arvostaa korkealle.

Tapola sanoo Savinaisen olevan luonteeltaan ja pelaamiseltaan mestari. Tapola sanoo, että ei ole sattumaa, että mestaruudet ovat osuneet juuri niille kausille, jotka Savinainen on pelannut joukkueessa.

”Se on meille iso voimavara, että muutkin näkee, mistä maaleja tulee. Sitä esimerkkiä tarvitaan. Toivon, että kaikki junioripelaajat ja muutkin näkevät, että ei tuolta ympäriltä kamalasti maaleja tehdä, jos maalin edessä ei seiso joku.”

Lue lisää: Christian Heljanko joutui lahtelaisten hampaisiin – teki harvinaisen tempun

Lue lisää: Tapparan pitää uskaltaa olla iso jatkossakin

Lue lisää: Tampereella juhlitaan Tapparan Suomen mestaruutta – huima trilleri ratkesi jatko­ajalla

Lue lisää: Jussi Tapola otti neljännen kullan, mutta kiisti vertailut legendoihin: ”Minä olen tavallinen valmentaja”

Lue lisää: Kultajuhlat työllistivät poliisia