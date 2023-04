Wide ContentPlaceholder

Urheilu | Sosiaalinen media

Pakko olla somessa

Urheilijoiden on nykyään lähes pakko olla sosiaalisessa mediassa saadakseen henkilökohtaisia sponsoreita. Heistä on tullut oman itsensä mainostoimistoja. Suomalaiset yleisurheilun huiput kertovat, miksi se on ongelmallista. Juttu julkaistaan yhteistyössä Urheilulehden kanssa.

Huippu-Urheilijat eivät voi välttää sosiaalista mediaa enää 2020-luvulla. Sosiaalisella medialla eli somella tarkoitetaan internetin palveluita ja sovelluksia, joiden ominaispiirteitä ovat käyttäjien välinen viestintä sekä sisällöntuotanto. Tällä hetkellä suosituimpia somealustoja ovat muiden muassa Instagram ja Tiktok.