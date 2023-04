Tappara ei ole paikka, johon tullaan opettelemaan Liigan tavoille, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Riku Teiskonlahti.

Tuore Suomen mestari Tampereen Tappara on jääkiekkoliigan kiistaton menestys­tarina. Tasan kymmenen vuotta sitten Kirvesrinnat pääsivät finaaleihin, mutta hävisivät Ässille. Sen jälkeen Tappara on ollut välierissä joka kerta, kun niitä on pelattu. Korona­virukseen keskeytynyt kevät 2020 on ainoa poikkeus.

Edellisen runsaan vuoden aikana on jälleen nähty, että Tappara ei häpeile olla suurseura. Kun eurooppalaiset pelaajat alkoivat vetäytyä KHL:stä Venäjän aloittaman hyökkäyssodan jälkeen, Tappara satsasi kokoonpanoonsa poikkeuksellisen määrän laatua tälle kaudelle.

Maalinedushärkä Veli-Matti Savinainen ratkoi pelejä Tapparalle jo viime kaudella. Niko Ojamäki voitti vuosi sitten päättyneellä kaudella KHL:n maalikuninkuuden, Jori Lehterä nakutti liki 40 pisteen kauden.

Päälle vielä Valtteri Kemiläinen takalinjoille Ruotsista ja kotiin löysi myös Anton Levtchi, kun NHL-unelma kariutui. Lisäksi Tappara teki muutamia leveyshankintoja. Yksi heistä, Marcus Davidsson, iski mestaruusmaalin.

Tapparan talous on kunnossa menestysvuosien jälkeen, ja toimisto uskaltaa satsata. Tappara ei ole paikka, johon tullaan opettelemaan Liigan tavoille. Tapparaan tullaan vuodesta toiseen pelaamaan mestaruudesta.

Liiga-peleissä kuulutetaan, kuka pelaajista kantaa yhteistyökumppanin läpimurto­pelaajan kypärää päässään. Kypärää pitää eniten pisteitä tehnyt U20-pelaaja, eli pelaaja, joka olisi ikänsä puolesta voinut pelata vuodenvaihteen nuorten MM-kisoissa.

Tapparan peleissä on pudotuspeleissä tyypillisesti kuulutettu vain vastustajan pelaaja. Tamperelaisten kokoonpanossa ei ole mitaleja ratkottaessa löytynyt nuorisoa. Jos taso tai varmuus ei riitä neljällä ketjulla rummutettavaan peliin, kannuksia haetaan muualta.

Ilman huippumenestystä linja voisi herättää soraääniäkin, sillä Tappara hallitsi tällä kaudella myös juniorisarjoja. Taskuun tulivat mestaruudet niin U20- kuin U16-sarjassakin.

Niin kauan kuin Tappara uskaltaa olla iso, joukkue voi luottaa, että nuorilla lähtijöillä on kiinnostusta paluuseenkin, sitten kun taso Kirvesrintoihin riittää.