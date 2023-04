Daniel Cain neliraajahalvaantui baari-illan päätteeksi.

Daniel Cain oli ystäviensä kanssa illanvietossa kesäkuussa 2020. Entinen Arsenalin akatemiapelaaja, terve ja hyväkuntoinen jalkapalloilija, sai käteensä peukaloidun drinkin, joka muutti hänen elämänsä peruuttamattomasti.

Independent-lehden mukaan Cainin ystävät havahtuivat illanvieton aikana siihen, että Cain oli ”oudon värinen” eikä herännyt ystävien yrityksiin havahduttaa hänet.

Ambulanssi hälytettiin paikalle. Ensihoitajat olivat Cainin apuna 24 minuuttia ennen kuin he saivat hänen sydämensä taas käyntiin. Tuona aikana Cainin aivot ja selkäydin kärsivät vakavasta hapenpuutteesta. Se johti vakavaan vammautumiseen.

Cainin äiti kertoo, että sairaalassa perhettä valmisteltiin jo siihen, ettei 23-vuotias poika koskaan heräisi koomasta.

”En suostunut hyväksymään, ettei hän palaisi.”

Cain oli koomassa 25 päivää. Lääkärit eivät uskoneet hänen heräämiseensä, mutta kuin ihmeen kaupalla niin kuitenkin kävi.

”Kun hän heräsi, hän ei pystynyt tekemään mitään. Hän oli kuin vastasyntynyt. Hoitajat sanoivat, että Daniel seurasi heitä katseellaan ja sen seurauksena, että ’siellä sisällä on joku’’”, äiti kuvaili.

Cain oli neliraajahalvaantunut. Hänen kognitiiviset toimintonsa olivat hyvin rajallisia ja ex-futaaja tarvitsi hoitoa kellon ympäri. Hän oli eri sairaaloissa kahden ja puolen vuoden ajan. Perheelle tilanteen teki vielä raskaammaksi korona-ajan rajoitukset, joiden vuoksi pojan näkeminen oli sitäkin vaikeampaa.

Cainin lyhytkestoinen muisti kärsi vakavia vaurioita sydämenpysähdyksen aikana. Äidin mukaan Cain kuitenkin muistaa asioita lapsuudestaan.

Cain on ajan saatossa toipunut niin, että hän pääsi palaamaan kotiin pyörätuolissa. Äiti hoitaa häntä.

”Koska olen hänen äitinsä, otan tämän asian harteilleni ja teen mitä pystyn. Kyllä se on raskasta. Koronarajoitusten vuoksi en saanut tilaisuutta oppia sairaalan hoitajilta, miten voisin parhaalla tavalla auttaa. Elämämme muuttui täydellisesti.”

Perhe muutti pitkän odottamisen jälkeen vakavasti vammautuneen ihmisen elämiseen sopivaan asuntoon. Se oli heidän aiempaa kotiaan pienempi, joten perheen tytär joutui muuttamaan kotoa pois.

Iloisempi uutinen on, että tilansa kohennuttua Cain on päässyt intensiiviseen hoito-ohjelmaan. Unelmana on, että jokin päivä hänen liikuntakykynsä palaa jollain muotoa takaisin.

Vaikka perhe saa valtiolta tukea poikansa kuntoutukseen, ovat kustannukset silti kuukausittain 1 000–2 000 euroa.

”Hän on käynyt terapiassa. Minulle kerrottiin, että hän kärsii traumaperäisestä stressihäiriöstä. Hänellä on masennusta ja ahdistusta. Hän säikähtää pienimpiäkin asioita ja tarvitsee paljon rohkaisua. On tiedettävä koko ajan, mitä tapahtuu ja mitä tulee tapahtumaan.”

Äidin mukaan Cain on onnellisimmillaan kuntoutuksessa, ja hän turhautuu, jos ei pääse sinne jostain syystä.

Kuntoutusohjelma kestää vähintään 2–3 vuotta ja sitä voi jatkaakin, mutta hoidon hinnat nousevat helposti jopa 20 000 euroon vuodessa.

Cainille on järjestetty hyväntekeväisyyskeräys, johon on kertynyt lahjoituksia jo yli 75 000 puntaa, mikä vastaa yli 85 000 euroa.