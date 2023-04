Raimo Helmisen loma on alkanut lastenhoitohommilla.

Tampereen Ilveksen kausi jääkiekon SM-liigassa päättyi viime torstaina pronssimitalit kaulassa. Samalla päättyi seuran kenties suurimman legendan Raimo Helmisen pesti kasvattajaseuransa valmennusryhmässä.

Vaikka pronssimitali jonkin verran lämmitti, välierätappio Pelicansille oli jo viime kaudella pronssia voittaneelle Ilvekselle pettymys. Lähes koko jääkiekkoa seuraava Suomi odotti vesi kielellä Tampereen sisäistä finaalisarjaa Tappara–Ilves.

”Kyllä meillä tavoitteet oli mennä pidemmälle ja mahdollisuudet oli joka pelissä, ei se siitä kiinni ole. Pelsulle täytyy nostaa hattua. He roikkuivat, riistivät, repivät ja raastoivat – taistelivat. Me emme saaneet ehkä ihan parasta irti, mitä tuollaisen joukkueen voittamiseen olisi tarvinnut”, Helminen sanoo.

Helminen jätti pidemmän juhlimisen pelaajille ja palasi nopeasti arkeen. Uudesta työpaikasta hänellä ei vielä ole mitään tietoa, mutta tekemistä on kevätauringon loisteessa riittänyt.

”Vähän tämä loman alku on ollut tällaista pientä sählinkiä. Lastenhoitoa. Sain muutama viikko sitten toisen lapsenlapsen, tässä on joutunut hommiin. Mutta se on mieluisaa hommaa kyllä.”

Ilves päätti kautensa pronssimitalit kaulassaan.

Helmiselle pätkätyöt ovat tulleet viime vuosina tutuiksi.

Kaudella 2020–21 hän johdatti ensimmäisellä ja viimeisellä kaudellaan TPS:n liigan finaaleihin päävalmentajana, marraskuussa 2021 Helminen siirtyi samaan rooliin HC Pustertaliin Italiaan. Sekin pesti päättyi kauden 2021–22 lopuksi, minkä jälkeen Helminen solmi yksivuotisen sopimuksen Ilvekseen.

Reissumies ei kuitenkaan harmittele kohtaloaan, vaikka jatkuva uuden työpaikan etsiminen saattaa olla stressaavaakin puuhaa.

”Voi sen niinkin ajatella, että lisää stressiä, mutta kyllä se on minulle sopinut ihan hyvin. Ei ole haitannut yhtään. Aina on kuitenkin jotain löytynyt. Se on myös hyvä haaste, pitää pystyä repimään itsestään irti paljon ja yrittää saada tulosta aikaan”, Helminen sanoo.

”Kyllä tietenkin pidempikin pesti voisi kiinnostaa, ei se siitä ole kiinni. Mutta silloin pitäisi olla hyvä paikka, että haluaisi moneksi vuodeksi sitoutua.”

Viimeisin pesti Ilveksessä oli vain vuoden mittainen Helmisen omasta toiveesta. Tällä kertaa suunnitelmiin sopi paremmin lyhyempi mitta.

”Ei Ilves huono paikka ole missään nimessä, siitä ei ole kysymystäkään. Oli minulla mahku tehdä pidempikin sopimus, mutta halusin tehdä vain vuoden paperin.”

Kiinnostaako päävalmentajan pesti siis enemmän kuin apuvalmentajan?

”Kyllä semmoistakin olisi kiva koittaa vielä. Ei se ole mikään pakkomielle kuitenkaan. Valmennushommia kuitenkin edelleen katselen.”

Ilveksen valmennusryhmä menee ensi kaudeksi uusiksi, sillä syksyllä kesken kauden Jouko Myrrän päävalmentajana korvannut Antti Pennanen saa nyt rakentaa oman tiiminsä.

Vuoden pätkähommasta jäi Helmiselle kuitenkin hyvä maku.

”Oli tosi hieno juttu, kiva olla täällä ja nähdä uusi areenakin. Kyllähän se käytännössä vaikuttaa paljon vähän kaikkeen seuran toiminnassa”, tamperelainen kehuu.

Reilu vuosi sitten valmistunut Nokia-areena on tosiaan vaikuttanut tamperelaisjoukkueiden arkeen melkoisesti. Sen avulla kaupunki elää hurjaa kiekkobuumia, jossa on kiva olla mukana.

”On ollut jättimenestys molemmille seuroille, mutta kovasti pitää molempien tehdä jatkossakin töitä, arki tulee väkisin vastaan uudessakin areenassa.”

Vaikka Helminen kuvailee kokemustaan Ilveksessä Nokia-areenan aikakaudella varsin positiiviseksi, löytää hän arkityöstä uudessa pyhätössä yhden negatiivisenkin puolen.

”Kun tykkään katsoa junioripelejä, niin niitä ja harjoituksia on paljon enemmän Hakametsässä. Tuolla sitä on vähän kuin orpona. Jos joku negatiivinen asia pitää hakea, niin tuo on ainoa. Paljon muuta ei ole.”