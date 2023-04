Kaikkien aikojen paras Pelé on nyt myös adjektiivi sanakirjassa

Pelé-sana tarkoittaa portugalin sanakirjassa jonkin asian poikkeuksellista taitajaa.

Brasilian kaikkien aikojen paras jalkapalloilija Pelé on nyt virallisesti portugalin kielessä myös adjektiivi, kertoo uutistoimisto AFP.

Keskiviikkona sana pelé liitettiin 167 000 muun sanan joukkoon portugalin sanakirjassa Brasiliassa. Peléä voidaan käyttää kuvaamaan jotakuta tai jotakin poikkeuksellista. Tässä merkityksessä sanaa onkin jo käytetty Brasiliassa.

”Sanakirjan sivuille on nyt ikuistettu ilmaisu, jota on jo aiemmin käytetty kuvaamaan jotakuta, joka on paras osaamisalueellaan”, Pelén perintöä vaaliva Pelé Foundation sanoi Instagramissa.

Sanakirjassa sanan merkitys tarkoittaa poikkeuksellista tai ainutlaatuista, ja näitä merkityksiä käytettiin myös kuvaamaan jalkapallon kuningasta, joka kuoli joulukuussa 82-vuotiaana.

Sanakirjan verkkoversio tarjosi myös käyttökelpoisia esimerkkejä, kuten ”hän on koripallon pelé tai hän on brasilialaisen draaman pelé. Toistaiseksi sana on vain sanakirjan verkkoversiossa, mutta se lisätään myös painettuihin versioihin sanakirjasta.

Sanan lisäämisen puolesta puhuivat Pelé Foundation, urheilukanava SporTV ja sãopaulolainen jalkapalloseura Santos, jossa Pelé pelasi suurimman osan urastaan.

Pelé teki ennätykselliset 1281 maalia urallaan Santosissa, Brasilian maajoukkueessa ja New York Cosmos -seurassa.