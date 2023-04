Topi Keskinen, 20, johtaa Veikkausliigan syöttöpörssiä kolmella maalisyötöllä.

HJK–Haka 2–0

HJK:n vasen laitahyökkääjä Topi Keskinen, 20, on alkukauden kirkkaimmin loistava läpimurtopelaaja HJK:ssa ja koko Veikkausliigassa. Vielä viime kaudella Ykkösessä MP:ssä pelannut Keskinen on HJK:n hyökkäyspelin vaarallisin pelaaja ja luo pelistä toiseen joukkuekavereilleen hyviä maalipaikkoja.

Lauantain avausjakso Hakaa vastaan oli hyvä esimerkki Keskisen taidoista. Hän hankki kolme kulmapotkua kotijoukkueelle ja loi kaksi hyvää maalipaikkaa.

Vartin pelin jälkeen Keskinen leikkasi vasemmalta laidalta keskelle, ohitti kolme pelaajaa taidolla ja tuurillakin ja petasi vetopaikan Bojan Radulovicille. Sen laukauksen Anton Lepola torjui kulmaksi.

”Tänään oli paljon tilaa, josta pääsin kuljettamaan palloa. Pakki vähän peruutteli, ja sitä vastaan oli kiva pelata”, Keskinen sanoi.

”Olisin voinut mennä vielä enemmän ohi laidan puolelta.”

Seitsemän minuuttia ennen taukoa Keskinen ohitti laidan puolelta Hakan puolustajan Tino Purmeen. Keskinen syötti päätyviivan läheltä tarkasti maalin eteen Radulovicille, joka laukoi suoraan syötöstä 1–0-johtomaalin.

Purme koki pärjänneensä hyvin Keskistä vastaan, mutta silti se ei riittänyt.

”Hävisin puhtaasti yksi vastaan yksi -tilanteen siinä maalissa. Hän on erittäin nopea pelaaja, jolla pallo pysyy hyvin jalassa. Vaikea on häntä puolustaa. Toivottavasti hän menee pitkälle”, Purme sanoi.

Avausmaali oli maalipörssiä johtavalle Radulovicille viides maali viidessä ottelussa, ja liigan syöttöpörssin kärjessä olevalle Keskiselle kirjattiin kauden kolmas maalisyöttö.

Hakan päävalmentajan Teemu Tainion mukaan on mukava nähdä nuoria suomalaisia ohittelijatyyppejä pelissä.

”Ajattelimme, että hän [Keskinen] pääsee ehkä kerran pari lirahtamaan. Mutta miten puolustimme boksia? Se pallo ei vaan voi mennä ensimmäisen topparin jalkojen välistä. Se oli huonosti puolustettu”, Tainio sanoi.

Kolme minuuttia ennen taukoa HJK lisäsi johtoaan. Kapteeni Jukka Raitala antoi pystysyötön keskelle Atomille, joka hämäsi Hakan pelaajia ja päästi pallon ohitseen Kai Meriluodolle. Meriluoto pääsi läpi ja teki kauden toisen maalinsa.

”Se oli Atomilta taitava hämäys. En yrittänyt sitä syöttöä, mutta Atom auttoi minua”, Raitala sanoi.

Hakan pallollinen peli jäi hyvin vähäiseksi HJK:n prässissä. Fotmob-sivuston mukaan HJK voitti pallonhallintaprosentit avausjaksolla lukemin 78–22.

Tainio vaihtoi pelaajiensa paikkoja toisen jakson alussa, ja sillä ja paremmalla prässillä oli vaikutusta siihen, että vieraat saivat peliään toimimaan toisen jakson alussa. Pallonhallinta tasoittui, eikä HJK päässyt enää pyörittämään peliä yhtä vapaasti.

Keskinen jatkoi toisella jaksolla maalipaikkojen ja erikoistilanteiden hankkimista. Viimeisen vartin alkaessa hän petasi vetopaikan vaihtomies Anthony Olusanyalle, joka laukoi hieman ohi maalin takakulmasta.

Raitalan mukaan Keskinen on juuri sitä, mitä HJK kaipasi David Brownen jätettyä joukkueen.

”Keskinen on nälkäinen, nopea kaveri. Hän haastaa ja tekee hyvin töitä. Potentiaalia hänellä on vaikka mihin. On upeaa seurata, miten jalat maassa oleva kaveri on tullut hienosti mukaan”, Raitala kehui.