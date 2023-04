Klubin tämän kauden suurimpia haasteita on löytää korvaaja päävalmentajalle

HJK:n lähes täydellinen alku varmisti sen, että sen on helppo pitää kiinni päävalmentaja Toni Koskelasta kauden loppuun saakka, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Veikkausliiga alkoi tavallaan pahimmalla ja tylsimmällä mahdollisella tavalla, kun HJK aloitti kautensa loistavasti ja sen haastajat kompuroivat heti ensi metreillä.

HJK on ollut pari askelta edellä haastajia kauden alussa. Launtain Haka-voiton jälkeen se on voittanut viidestä ottelusta neljä ja pelannut yhden tasan, tehnyt 10 maalia ja päästänyt vain yhden.

Nyt täytyy toivoa, että jokin haastaja petraisi peliään niin paljon, että tällä kaudella nähtäisiin vielä jonkinlainen kamppailu mestaruudesta. Kahdella viime kaudella mestaruudesta kamppaillut KuPS vapautti päävalmentaja Pasi Tuutin tehtävistään ja lähti takamatkalta tavoittelemaan Klubia.

HJK:n lähes täydellinen alku Veikkausliiga-kaudelle varmisti sen, että sen on syytä pitää kiinni päävalmentaja Toni Koskelasta, 40, kauden loppuun saakka. Spekulaatiot ovat hiljentyneet.

Vielä viime syksynä HJK varautui Koskelan lähtöön ulkomaille, eikä HJK olisi asettunut esteeksi silloin. Taustalla olivat päävalmentajan saamat puhuttelut ja HS:n lähteiden mukaan myös varoitus epäasiallisista valmennustavoista

Eri lähteiden kertoman mukaan vaikuttaa kuitenkin selvältä, että seuran ja menestysvalmentajan tiet erkanevat kauden jälkeen, kun päävalmentajan sopimus päättyy. Koskela haluaa ulkomaille ja on tehnyt sen selväksi esimerkiksi pari viikkoa sitten ruotsalaisen jalkapallosivuston Fotbollskanalenin haastattelussa.

Haastattelussa Koskela sanoi seuraavan paikkansa olevan luultavasti ulkomailla mutta totesi samalla keskittyvänsä nyt HJK:hon. Englanniksi tällaista haastattelua voisi kutsua nimellä ”come and get me plea”. Sen saattoi lukea eräänlaisena avoimena työnhakuilmoituksena.

Ruotsalainen Expressen-lehti kertoi puolitoista kuukautta sitten, että Koskela ainakin oli ja on kenties vieläkin IFK Göteborgin listalla mahdollisten päävalmentajien joukossa. Samalla Expressen kertoi, että Koskela olisi myös Häckenin valmentajakandidaattien joukossa.

Koskelan pyrkimyksistä ja kunnianhimosta kertoo paljon se, että hän pitää esillä itseään Ruotsissa. Viime syksynä Koskela oli keskusteluissa Malmö FF:n kanssa, mutta Malmö valitsi ruotsalaisen valmentajan.

Klubin mahdollisten päävalmentajakandidaattien listalla oli viime syksynä ainakin FC Hongan päävalmentaja Vesa Vasara. Kahden toisistaan riippumattoman lähteen mukaan samalla listalla oli myös Viron mestarin FC Floran päävalmentajan Jürgen Henn.

Henn sanoi, ettei ollut tietoinen moisesta.

”Olisi erittäin imartelevaa olla mahdollinen ehdokas, mutta pelkään, että se on vain huhu, joten en voi kommentoida tämän enempää”, Henn vastasi vajaa viikko sitten kysymykseen.

HJK-taustainen Vasara oli syksyllä ilmeisesti Klubin listan kärkisijoilla, ja HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti tiedustelikin Vasaralta viime marraskuussa, voisiko hänen kanssaan neuvotella. Se tiedustelu ei edennyt sen pidemmälle, kun Vasara halusi jatkaa Hongassa.

HJK:n yksi tämän vuoden suurista haasteista on löytää sopiva korvaaja Koskelalle. Sellaista itsestään selvää vaihtoehtoa ei HJK-taustaisen Vasaran lisäksi oikein ole tällä haavaa näköpiirissä. On vain erilaisia riskivalintoja.

