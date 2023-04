Aleksander Barkov tienaa 12 miljoonaa dollaria kaudessa, mutta pelistä puuttuu särmä.

Floridan Panthersin kapteenin Aleksander Barkovin vaisut otteet NHL:n pudotuspeleissä ovat alkanet puhuttaa Pohjois-Amerikan kiekkopiirien ytimessä.

Sportsnetin sisäpiiritoimittajat Elliotte Friedman ja Jeff Marek nostivat kissan pöydälle ja kritisoivat suomalaishyökkääjää 32 Thoughts -podcastissa keskiviikkona.

Jakso oli nauhoitettu ennen Floridan ja Boston Bruinsin viidettä ottelua, jonka Panthers vei nimiinsä 4–3. Bruins johtaa nyt sarjaa 3–2.

Panthersin jatkohaaveet siis pysyivät yhä elossa, mutta joukkueen ykkössentteri on kerännyt viidessä ottelussa vain kolme syöttöpistettä.

Se ei riitä.

”Moni pelaaja, joka on katsonut Barkovia pudotuspeleissä, on sanonut minulle että hän tarvitsee lisää kulmahammasta pelaamiseensa. Matthew Tkachuk on tuonut tällä kaudella särmää Panthersin pelaamiseen. Barkov tarvitsisi samanlaista otetta”, Friedman puhisi.

Barkov, 27, tienaa tästä kaudesta 12 miljoonaa dollaria, mikä tekee hänestä koko NHL-kauden kolmanneksi kovapalkkaisimman pelaajan.

Barkov on paukutellut kahdeksalla edellisellä runkosarjakaudella yli 20 maalia, mutta uran 31 pudotuspeliottelun saldo on huomattavasti huonompi: vain kuusi maalia.

"Jos Panthers putoaa ja Barkov hiihtelee samalla lailla loppuun asti, hän joutuu ensimmäistä kertaa urallaan todella suurennuslasin alle. Hänen pitäisi olla parempi. Hänen pitäisi alkaa vihdoin pystyä tekemään tulosta myös keväisin. Barkovin kyvyt riittävät siihen, mutta hän ei ole saanut oikein mitään aikaan”, Friedman totesi ja jatkoi:

”Olen kuullut paljoin puheita – ja ne vain voimistuvat kaiken aikaa – että häneltä halutaan enemmän tulosta pudotuspeleissä.”

Friedmanin ulostulo oli harvinainen. Barkovia ei ole aiempina vuosina kritisoitu lähellekään samalla volyymilla kuin nyt.

”Ketään ei tarvitse teloa sairaalaan, mutta häntä vastaan pitäisi olla edes vähän nykyistä vaikeampaa pelata”, Friedman linjasi.

Boston ja Florida kohtaavat kuudennen kerran lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa. Sarja on katkolla suursuosikki Bostonille.