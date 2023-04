32 A-maaottelun mies Abdulfattah Asiri siirtyy IFK Mariehamniin

Veikkausliigan IFK Mariehamn on hankkinut riveihinsä Saudi-Arabian maajoukkuepelaajan Abdulfattah Asirin.

Asiri solmi seuran kanssa loppukauden kattavan sopimuksen.

29-vuotias laitahyökkääjä saapuu Maarianhaminaan Saudi-Arabian pääsarjaseura Al-Nassrista. Seura on tullut tänä vuonna tunnetuksi maailmanlaajuisesti sen jälkeen kun Cristiano Ronaldo siirtyi sinne.

Asiri on pelannut koko aikuisuransa Saudi-Arabian pääsarjassa, mutta hänellä on paljon kansainvälistä kokemusta. Vyöllä on 32 Saudi-Arabian A-maaottelua.

Lisäksi hän on pelannut useita kymmeniä otteluja Aasian Mestarien liigaa Saudi-Arabian suurseuroissa Al-Ittihadissa, Al-Ahlissa ja Al-Nassrissa.

Asiri pelasi MM-karsinnoissa ja oli tyrkyllä myös kisajoukkueeseen, mutta putosi ryhmästä viime aikoina vähiin jääneen peliajan vuoksi. Ronaldon saapuminen seuraan tiesi peliajan vähentymistä entisestään.

Nyt pelaaja etsiikin uutta puhtia uralleen siirtymällä Eurooppaan. Kyse ei ole mitättömästä liikkeestä, sillä hän tienasi yli miljoona euroa kaudessa Saudi-Arabiassa. IFK Mariehamnin koko pelaajabudjetti kaudelle on 584 599 euroa.

”Siirtoikkuna oli sulkeutumassa, joten piti toimia nopeasti. Kävin keskusteluja muutaman veikkausliigaseuran kanssa ja kiinnostusta löytyi, mutta IFK Mariehamn osoittautui parhaaksi vaihtoehdoksi”, Asirin siirron Suomeen järjestänyt Jonne Lindblom kertoo.

”Onnistuimme seurapomo Peter Mattssonin kanssa muutamassa tunnissa ensimmäisestä keskustelusta pääsemään yhteisymmärrykseen sopimuksesta.”

Asiri on tehnyt Saudi-Arabian pääsarjassa 28 maalia 153 ottelussa ja antanut 31 maalisyöttöä.

IFK Mariehamn on Veikkausliigassa toiseksi viimeisenä. Joukkue on saanut kolmesta ottelusta kokoon yhden pisteen. Maaliero on 4–6.