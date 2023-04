Tapparan ylivoima oli mykistävää SM-liigakaudella 2022–23. Tappara näytti finaaleissa suuruutensa, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Tampere

Skumpat olivat jäissä. Mestaruuslippikset olivat valmiina jakoon. Kanada-malja oli kiillotettu paraatikuntoon. Kaikki oli valmista Tapparan mestaruusjuhliin.

Unelma-alku toi vielä lopullisen varmuuden Tapparan leiriin: tänään saa naattia, naattia, naattia!

Tappara paukutti taululle 3–0-lukemat, kun viidennettä finaalia oli pelattu vasta reilut seitsemän minuuttia. Nokia-areena kiehui, riehui ja tanssi.

Pelicans oli täysin kipsissä. Täysin telineissä. Täysin lyöty. Maalilta vedetty tähtivahti Patrik Bartosak paiskoi mailansa koppikäytävällä säpäleiksi ja Tommi Niemelä piti palopuhetta aikalisällä.

Kaikki näytti selvältä. Eihän tästä kuopasta mikään joukkue nouse Tapparaa vastaan. Ei sitten millään.

Pelicans on poikkeuksellinen jääkiekkojoukkue, jota ei kannata epäillä edes silloin, kun kaikki näyttää olevan ohi. Sen torstai-ilta jälleen kerran osoitti.

Pelicans oli sekunnin päässä pudotuspelien järisyttävimmästä tempusta. Turkoosipaidat nousivat kolmen maalin takaa ensin rinnalle ja kolmannessa erässä ohi. Finaalisarja oli palaamassa Lahteen.

No, Tappara on vielä poikkeuksellisempi jääkiekkojoukkue.

Pudotuspelien arvokkain pelaaja Veli-Matti Savinainen nousi taas kerran sankariksi, kun sankaruutta oli tarjolla. Savinaisen 4–4-tasoitusmaali sekunti ennen summeria palautti mestaruusjuhlat aikatauluun.

Jatkoerässä mies syvyysketjusta nousi ratkaisijaksi, kun Marcus Davidsson iski kultaisen 5–4-voittomaalin ajassa 68.57 ja aloitti tapparalaisten kullanvärisen vapun.

Lopulta erikoisia käänteitä sisältänyt finaalisarja sai sytyttävän lopun, kun viidennestä finaalista muodostui kevään huimin trilleri. Liigakausi 2022–23 huipentui dramaattisimmalla mahdollisella tavalla.

Jottei totuus unohtuisi: Tampereen Tappara on Suomen paras jääkiekkoseura toisena vuotena peräkkäin.

Tapparan pudotuspelien voittokaavio 4–0, 4–1 ja 4–1 kertoo kaiken oleellisen tamperelaisjoukkueen ylivoimasta tänä keväänä. Tämän kauden Tappara jää historiaan yhtenä SM-liigahistorian kovimmista 2000-luvulla.

Sanakirjaan dynastia-sanan kohdalle voi printata suoraan Tapparan logon. Tappara täyttää kaikki tunnusmerkit modernin ajan mahtidynastiasta.

Keväästä 2013 lähtien Tappara on pelannut mitalipeleissä joka vuosi ja edennyt finaaleihin kahdeksan kertaa.

Maineikas tamperelaisseura on saavuttanut 11 viime kauden aikana neljä Suomen mestaruutta, neljä hopeaa ja yhden pronssin. Niin, ja se on hallitseva Euroopan mestari.

Mykistävää ylivoimaa suomalaisen seurajääkiekkoilun lippulaivalta.

Muiden liigaseurojen näkökulmasta voi olla helpottava tieto, että tähän kevääseen päättyi yksi valtakausi Tapparassa, kun Jussi Tapola poistuu seurasta nelinkertaisena mestarivalmentajana.

Tapola ja Jukka Rautakorpi ovat johtaneet vuorovedoin Tapparaa 11 kautta putkeen, välillä päävalmentajina, välillä urheilujohtajina. Tapparan menestysputki on rakentunut paljon J&J-voimakaksikon varaan, mutta ensi kaudesta alkaen valta vaihtuu.

Kultakaavan rikkominen ja Rikard Grönborgin palkkaaminen täysin ulkopuolelta on huippukiinnostava veto Tapparalta, mutta samalla myös jättimäinen riski.

Dynastian loppuvastukselle pitää myös nostaa hattua. Pelicansin kausi oli kokonaisuutena sensaatiomaisen kova.

Pelicans näytti samalla mallia muille liigaorganisaatioille, miten keskikastibudjetin seurana voi uskottavasti pelata Suomen mestaruudesta.

Vielä kolme vuotta sitten Pelicans oli yksi SM-liigan sekavimmista seuroista, kun Tommi Niemelä aloitti päävalmentajan hommat Lahdessa. Seuran toimisto oli kaaosmaisessa tilassa ja takana oli urheilullinen fiaskokausi.

Nousukauden pääarkkitehti on Niemelä, 39, joka on nostanut nopeassa tahdissa osakkeitaan Suomen kärkivalmentajien laarissa.

Niemelä ja urheilujohtaja Janne Laukkanen ovat rakentaneet yhdessä kolmen vuoden projektia, jonka hedelmiä seurassa nyt korjataan.

Pelicansin menestystarina pienestä suurten haastajaksi rakentuu kolmeen kivijalkaan: jatkuvuuteen, osaavaan urheilutyöhön ja pelaajapolitiikkaan. Ei mitään uutta menestyvien joukkueiden kohdalla, mutta Lahdessa kehitystyössä on moderni, suorastaan vallankumouksellinen ote.

Kolmen vuoden aikana Niemelän johdolla Pelicansissa on vaalittu uudenlaista työnteon kulttuuria, jossa pelaajille annetaan kaikki mahdollisuudet kehittyä innostavassa, vaativassa ja hyvinvoivassa ympäristössä.

Urheilupuolella Pelicans on oikealla tiellä, eikä sen tarvitse alkaa muuttaa mitään. Urheilupuoli on todistetusti osaajien käsissä, mutta toimiston puolella kompassi on pahasti hukassa.

Pitää muistaa, että seuran markkinointi- ja myyntipuolella tapahtui isoja muutoksia pari vuotta sitten. Myös pääomistaja Pasi Nurminen on aktivoitunut seuran kulisseissa.

Jäällä Pelicansilla on raikas ja moderni ote, mutta kaukalon ulkopuolella seura sekoilee junttiuden ja uhmakkuuden välimaastossa.

Hopeamitalista huolimatta Pelicansissa on perusteellisen jälkipyykin aika. Tähän kysymykseen on saatava vastaus: miten organisaatiossa voi olla näin räikeä ristiriita urheilupuolen ja johtoportaan välillä?