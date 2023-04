Jokerit rakentaa Mestis-joukkuetta.

Jokerien ympärillä on kuohunut viime päivinä.

Mestikseen täyttä häkää valmistautuva ryhmä joutuu maksamaan edeltäjänsä KHL-valmentajasopimusten palkat.

KHL-Jokerit eli Jokerit Hockey Club Oy oli tehnyt kaudesta 2023–24 valmentajasopimukset Antti Pennasen, Tony Virran, Pekka Kangasalustan ja Markus Kettererin kanssa.

Mestis-Jokerit joutuu maksamaan heille purkukorvauksia yhteensä noin 125 000 euroa.

Samaan aikaan uusi Jokerit hakee Mestis-lisenssiä.

Jääkiekkoliitto ja lisenssikomitea päättävät lisensseistä eli Mestikseen ensi kaudella osallistuvista joukkueista kevään aikana.

Kulisseissa Jokerit häärää täyttä häkää. Ilta-Sanomien tietojen mukaan Jokerit on tehnyt lukuisia pelaajasopimuksia.

Seuran haaviin on tarttunut Mestis-tasolle laadukkaita pelimiehiä. Tuton maalitykin Leevi Lembergin lisäksi Jokereihin siirtyvät myös puolustaja Saku Forsblom ja hyökkääjät Alexander Forslund ja Väinö Sirkiä. Heillä kaikilla on SM-liigataustaa.

25-vuotias Forsblom pelasi päättyneellä kaudella 19 liigaottelua Jukureissa. Hän on sahannut pääsarjan ja Mestiksen välimaastoa.

Forsblomin ansioluettelossa on yhteensä 57 pelattua SM-liigaottelua Jukurien ja SaiPan riveissä. Tehopistetili on vielä avaamatta.

Forslund, 21, on keskushyökkääjä, joka on pelannut liigaa Pelicansissa. Hän teki viime kaudella 27 ottelussa tehot 1+3=4. Tällä kaudella hän on vääntänyt Pelicansin U20-joukkueessa ja Mestis-joukkue Heinolan Peliitoissa.

Sirkiä, 22, pelasi päättyneellä kaudella 11 liigaottelua Vaasan Sportissa ja teki kaksi maalia.

Turkulaislähtöinen Sirkiä on toiminut TPS:n U20-joukkueen kapteenina.

Mestis-kausi on katkolla tänään perjantaina. Kiekko-Espoo johtaa finaalisarjaa Imatran Ketterää vastaan voitoin 3–2.

Jääkiekkoliitto ilmoittaa ensi kauden Mestis-lisensseistä kauden jälkeen.