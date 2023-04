AC Milanin ruotsalaiskonkari on sivussa pohjevamman vuoksi.

Zlatan Ibrahimović on pohjevamman vuoksi sivussa tositoimista jopa loppukauden ajan.

Jalkapallon Italian pääsarjassa Serie A:ssa pelaavan AC Milanin konkarihyökkääjä Zlatan Ibrahimović joutuu pohjevammansa vuoksi sivuun jopa loppukauden ajaksi.

Urheilukanava Sky Sports kertoo verkkosivuillaan, että 41-vuotiaan ruotsalaistähden paluulle tositoimiin keväällä on minimaalisen pienet mahdollisuudet.

AC Milanin valmentaja Stefano Pioli vahvistaa loukkaantumisen seuran verkkosivuilla.

Ibrahimović loukkasi pohkeensa lämmitellessään vaihtopelaajana ennen mahdollista kentälle tuloaan kesken viime viikonlopun Lecce-ottelun.

Vammoista pitkin kautta kärsinyt Ibrahimović on pystynyt pelaamaan tällä kaudella vain neljässä Serie A:n ottelussa. Paikkoja avauskokoonpanossa on yksi.

Ibrahimović pelasi ensimmäiset 76 minuuttia maaliskuisessa Udinese-vierasottelussa ja teki joukkueensa 1–1-tasoituksen. Samalla hän nousi 41 vuoden ja 166 päivän ikäisenä Italian pääsarjan historian vanhimmaksi maalintekijäksi. Milan hävisi ottelun 1–3.

Polvileikkauksesta alkukauden ajan toipunut Ibrahimović oli ennen pohjevammaansa sivussa takareisivamman vuoksi.

Maaliskuussa Ruotsin maajoukkueeseen palanneella Ibrahimovićilla ei ole sopimusta ensi kaudeksi.