Tšeljabinskin Traktor vapautti joukon pelaajia.

KHL-seura Tšeljabinskin Traktor julkaisi sunnuntaina verkkosivuillaan listan pelaajista, jotka eivät jatka seurassa. Mukana listalla on suomalaishyökkääjä Teemu Pulkkinen.

Pulkkinen pelasi Traktorissa kaksi viime kautta. Hän keräsi 122 ottelussaan tehot 38+27.

Suomalaisen jääminen Venäjälle sen jälkeen, kun Venäjä aloitti viime vuonna suurhyökkäyksensä Ukrainaan, on nostattanut voimakasta paheksuntaa.

Pulkkinen on vaiennut jäämisensä motiiveista. Hänen joukkuekaverinsa Nikita Tertišni kehui huhtikuussa Championatin haastattelussa, että 31-vuotias suomalainen on sopeutunut Tšeljabinskiin erinomaisesti.

"Pulkkinen on jo kuin yksi venäläisistä pelaajista. Hän on täysin venäläistynyt. Minulla on hänestä vain hyvää sanottavaa, ja hän kertoo viihtyvänsä täällä”, Tertišni sanoi.

Pulkkisen agentti Aljosa Pilko sanoi maaliskuussa Sport-Ekspressille, että Pulkkinen on jatkamassa KHL:ssä myös ensi kaudella. Suomalainen on pelannut KHL:ssä kaudesta 2018–2019 lähtien.

Sport-Ekspress kertoi helmikuussa, että Pulkkinen on ollut jälleen korkealla KHL:n palkkarankingissa. Hän ansaitsi kaudesta 65 miljoonaa ruplaa eli noin 814 000 euroa.

