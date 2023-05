Sotaa vastustava ja avoimesti homoseksuaali Darja Kasatkina kohtasi vappuaattona ukrainalaisen Lesja Tsurenkon.

Tenniksen naisten maailmanlistalla kahdeksantena oleva Darja Kasatkina kertoo olevansa kiitollinen siitä, että venäläiset voivat pelata kansainvälisissä turnauksissa.

Venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat ovat saaneet muista lajeista poiketen kiertää kisoja neutraalin lipun alla koko täysimittaisen hyökkäyssodan ajan.

Ainoa poikkeus oli Wimbledonin tennisturnaus, johon venäläisillä ja valkovenäläisillä ei vielä viime vuonna ollut asiaa. Päätöksen porttikiellosta tekivät turnauksen järjestäjät.

”Olin todella surullinen missattuani Wimbledonin viime vuonna – tietysti syystä, mutta se oli silti kivuliasta”, Kasatkina kertoi uutistoimisto Reutersin mukaan Madridissa.

”Olen iloinen, että voimme palata takaisin [Wimbledoniin] tänä vuonna. Rehellisesti sanottuna olemme mukana onnekkaimmassa lajissa, koska saamme yhä pelata.”

25-vuotias Kasatkina puhui medialle Madridin tennisturnauksen kolmannen kierroksen ottelun jälkeen. Hän kukisti ukrainalaisen Lesja Tsurenkon erin 6–4, 6–2.

Tsurenko sanoi jo viime vuonna, ettei halua kohdata venäläisiä tai valkovenäläisiä pelaajia. Hän kieltäytyi kättelemästä Kasatkinaa ottelun jälkeen.

”Surullisinta on, että sota on yhä käynnissä, joten tietysti Ukrainan pelaajilla on paljon syitä olla kättelemättä”, Tsurenko sanoi.

”Hyväksyn sen. Se on erittäin surullinen tilanne.”

Kasatkina puhuu monesta venäläisurheilijasta poiketen sodasta eikä sotilaallisesta erityisoperaatiosta, jollaisena tuhoamissotaa venäläisessä propagandassa pidetään.

Kasatkina on puhunut sotaa vastaan sen alusta lähtien. Hän kertoi viime kesänä, että tekisi mitä tahansa, jos saisi sodan loppumaan.

Venäläistähti tuli kaapista viime vuoden heinäkuussa julkaisemalla Instagram-tilillään kuvan itsestään ja tyttöystävästään, taitoluistelija Natalia Zabijakosta.

Zabijako on pariluistelun MM- ja olympiamitalisti.

”Niin moni asia on tabu Venäjällä. Ajatus siitä, että joku haluaa olla homo tai muuttua homoksi on naurettava. Mielestäni mikään ei ole helpompaa tässä maailmassa kuin olla hetero”, Kasatkina sanoi kaapista tullessaan brittilehti The Guardianin mukaan.

”Vakavasti puhuen: jos olisi valinnanvaraa, kukaan ei valitsisi olla homo. Miksi tekisit elämästäsi hankalampaa erityisesti Venäjällä? Mitä järkeä siinä olisi?”

Suomen Harri Heliövaaran ja hänen brittiparinsa Lloyd Glasspoolin urakka Madridissa päättyi vappuaattona nelinpelin toiselle kierrokselle.

Kanadalaiset Félix Auger-Aliassime ja Denis Shapovalov kukistivat Heliövaaran ja Glasspoolin erin 6–4, 6–2.